Wochenrückblick: Millionenprojekt, Spendenflut, Kennzeichen

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Ukrainehilfe Breitscheid von Spendenflut überrascht

Zahllose Autos mit Spenden für die Ukraine haben in Dillenburg-Frohnhausen für ein Verkehrschaos auf der B 253 gesorgt. In der Lagerhalle herrschte "organisiertes Chaos". Mit Video.

Sonntag

Driedorf: Hoher Sachschaden bei Unfall auf B255

Am Freitagabend ist es in einem Kreisverkehr bei Driedorf zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer riss in dem Kreisel sowie auf einer Verkehrsinsel mehrere Schilder um.

Montag

Mögliche Nazi-Symbolik: Kreis Gießen verbietet Kennzeichen

Zahlreiche Autokennzeichen sind bundesweit bereits seit rund 20 Jahren verboten. Der Kreis Gießen hat diese Liste nun ausgeweitet. Was es künftig zu beachten gilt.

Dienstag

Ist ein Wolf im Lahn-Dill-Kreis unterwegs?

Zwei Tierkadaver, ein Video und Berichte von Sichtungen deuten auf einen Wolf im Lahn-Dill-Kreis hin. Eine DNA-Analyse soll Klarheit bringen.

Mittwoch

Panzer-Transporte durch Gießen verunsichern Bevölkerung

Vorbeirollende Panzer haben am Wochenende viele Menschen in Gießen beunruhigt. Die Bundeswehr hat eine Erklärung für den ungewöhnlichen Transport.

Donnerstag

Millionenprojekt: Weilburger Krankenhaus wird neu gebaut

Der Landkreis Limburg-Weilburg plant eine riesige Investition. Das 50-jährige Gebäude der "Hessenklinik" in Weilburg soll durch einen Neubau ersetzt werden. Alle Infos zur Planung.

Freitag

Drastische Schritte: Stop-and-Go-Betrieb bei Buderus Wetzlar

Das Unternehmen reagiert auf die explodierenden Energiepreise, die Regelung gilt vorerst bis Ende März. Was das für die Mitarbeiter bedeutet, und was die Verantwortlichen sagen.

