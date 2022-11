Wochenrückblick: Netzprobleme, Notlandung und Karneval

Unsere Collage zeigt die Bilder der Artikel, die unsere Nutzer in den vergangenen sieben Tagen mit am meisten bewegt haben. (© Christian Keller/Polizei/VRM/Felix Leyendecker/CDHS/Rolf Goeckel)

Mittelhessen - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. (Hinweis: Weiterführende Links zu den Artikeln finden Sie am Ende)

Karneval und Notladung

Dirk I. und Daniela I. sind das Prinzenpaar der WKG

Es gehört zu einem der größten Geheimnisse der Wetzlarer Karnevalsgesellschaft: Wer wird das neue Prinzenpaar? Pünktlich zum 11.11. sind die Tollitäten proklamiert worden.

Doppeldecker-Flugzeug muss bei Gießen notlanden

Notgelandet ist ein Doppeldecker-Flugzeug am Sonntag, 13. November, auf einem Feld zwischen dem Flugplatz Lützellinden und der A45. Das teilte die Polizei mit. Demnach rückten sowohl die Polizei als auch die Rettungskräfte gegen 12.15 Uhr zu einem vermeintlichen Absturz eines Kleinflugzeuges aus. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden.

Privatschule stellt sich vor

Privatschule auf Burg Hohensolms stellt ihre Arbeit vor

Die Carpe-Diem-Privatschule Hohensolms öffnet im August 2023 auf der ehemaligen Jugendburg ihre Pforten. Nun hat die neue „Burgherrschaft“ über ihre Einrichtung informiert.

Verkehrschaos und Störung im Telefonnetz

Kabel durchtrennt: Hohenahr und Bischoffen teilweise ohne Netz

Festnetz und Internet waren Anfang der Woche komplett ausgefallen, nachdem Unbekannte mehrere Kabel durchtrennt hatten. Da auch der Notruf beeinträchtigt war, wurden Feuerwehren besetzt.

Verkehrschaos nach Laster-Unfall auf B49 bei Solms

Ein umgekippter Lastwagenanhänger voller Glasflaschen hat Mittwochfrüh die B49 blockiert. Dass anschließend den ganzen Tag über Verkehrschaos herrschte, hatte aber andere Gründe.

Wetter und wenig Interesse am Unverpackt-Laden in Diez

Mittelhessen-Wetter: Schnee oder Regen am Wochenende?

Wetter-Wende im Anmarsch: Auch in Hessen wird es zum Wochenende einen Wintereinbruch geben. Wetter-Experte Dominik Jung rät: Dringend Winterreifen aufziehen!

Unverpackt-Laden in Diez steht vor dem Aus

Chantal Burggraf wollte sich mit einem Unverpackt-Laden einen Traum erfüllen. Doch nun könnte das Geschäft bald Geschichte sein. Wie konnte es so weit kommen? Wie geht es weiter?