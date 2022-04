Wochenrückblick: Notunterkünfte, Klassenfahrten, Blaulicht

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: Mark Adel, Boris Roessler/dpa, Edgar Meistrell, Dennis Weber, Tanja Freudenmann, Rebecca Bünger

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Wetzlarer Stein-Schule: Großer Zoff um Klassenfahrten

Es brodelt an der Freiherr-vom-Stein-Schule: Eltern und Schüler wehren sich gegen die Absage von Schulfahrten. Es ist die Rede von "vergiftetem Arbeitsklima". Wie kam es so weit?

Sonntag

Notunterkunft für 500 Flüchtlinge in Wetzlar ist bereit

59 Wohnboxen in der Turnhalle der Bebel-Schule sollen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine einen Hauch von Privatsphäre bieten. Ein Betreiber ist gefunden, das Catering steht.





Montag

66-Jähriger in Marburg erstochen

Der 54-jährige Zimmergenosse eines Psychiatrie-Bewohners wird noch am Tatort wegen Verdachts auf Totschlag festgenommen - und wehrt sich dabei heftig.

Dienstag

Lahn-Dill-Kreis sucht Gastfamilien für junge Ukrainer

Je nach Alter und Betreuungsbedarf vermittelt das Jugendamt die Kinder und Jugendliche in geeignete Wohnformen. Bewerber müssen einige Voraussetzungen erfüllen.

Mittwoch

Trickbetrug in Limburger Pizzeria

Zwei Männer haben am Montag in Eschhofen einen Mitarbeiter einer Pizzeria in ein Gespräch verwickelt und dann eine Tasche gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Donnerstag

Mit Video: Feuer zerstört Maschinenhalle in Holzhausen

Bei strömendem Regen haben 100 Feuerwehrleute einen Brand in der Maschinenhalle eines Bauernhofs in Dautphetal-Holzhausen bekämpft. Verletzt wurde wohl niemand.





Freitag

Breidenbach: Harte Vorwürfe gegen C+P-Leitung

Der Betriebsrat von C+P Möbelsysteme in Breidenbach und die IG Metall werfen Geschäftsführer Tomas Kirschenfauth einen "Angriff auf Arbeitnehmerrechte" vor. Was ist passiert?

