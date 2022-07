Wochenrückblick: Ochsenfest, Baustellen und Großbrand

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: Dennis Weber, Patrick Stein, Pascal Reeber, Feuerwehr Lich

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Trotz Tausender Ochsenfest-Besucher: B49 ist dicht

Die gute Nachricht: Die riesige Dauerbaustelle des B 49-Anschlusses bei Leun ist so gut wie fertig. Die schlechte Nachricht: Ausgerechnet am vergangenen Wochenende, als Tausende das Ochsenfest in Wetzlar besuchen wollten, war die Bundesstraße wieder einmal in beiden Richtungen voll gesperrt.

Sonntag

Ochsenfest in Wetzlar: "Ochsen-Cup" geht nach Melnau

Um das Ochsenfest ging es auch am Sonntag in unserem Klick-Hit des Tages: Am Samstag hat der Kutschfahrt-Wettbewerb "Ochsen-Cup" stattgefunden. Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis und der Umgebung waren dabei. Vor der Siegerehrung musste der Schmied ran.

Montag

Verkehrssperrung in Wetzlar: Diese zwei Vollsperrungen kommen

Sommerzeit ist in Wetzlar Baustellenzeit, auch in diesem Jahr. Am Dienstag geht es in der Ernst-Leitz-Straße los. Richtig knifflig wird es Anfang August.

Dienstag

Großbrand in Licher Dönerfabrik: 3,5 Millionen Euro Schaden

In Lich im Kreis Gießen hat eine Produktionshalle für Dönerspieße gebrannt. Die Feuerwehr kämpfte bis tief in die Nacht gegen die Flammen.

Mittwoch

Schwerer sexueller Übergriff nach Niederbieler Kirmes

Zwei Männer sollen eine 19-Jährige auf dem Heimweg von der Kirmes im Solmser Stadtteil überfallen haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Donnerstag

82-jähriger Dautphetaler stirbt bei Frontalcrash

Bei einem Unfall zwischen Quotshausen und Silberg ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Personen aus Dautphetal und Wilnsdorf wurden teils schwer verletzt.

Freitag

Kein Zugverkehr zwischen Limburg und Weilburg

Krankheitsbedingt sind am Donnerstag bereits ab dem Nachmittag alle Züge zwischen Limburg und Weilburg ausgefallen. Am Freitag wiederholt sich die Situation.