Wochenrückblick: Ochsenfest, Scheunenbrand, Kirschenmarkt

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag:

600 Kunden der Enwag Wetzlar erhalten Kündigung

Der Gasmarkt ist angespannt wie nie. Die Enwag bietet ab sofort nur noch einen Einheitstarif für alle an. Die Folge: Für manchen Kunden wird es deutlich teurer.

Sonntag:

Mit ihren acht Etagen überragen die drei Kranhäuser die Lahn deutlich. Vor allem aus dem obersten Geschoss bieten sich weite Blicke über Lahn und Stadt. Obwohl sie nicht über die Lahn ragen, wirkt es von oben so, als könne man in den Fluss hineinspringen. Foto: Pascal Reeber

Lahnquartier Wetzlar: Neues "Stadttor" steht im Rohbau

Ein weiteres Etappenziel ist erreicht worden, die drei Kranhäuser am Wasser sind stadtbildprägend. Das frühere Lahnhof-Gelände wächst, es geht Schlag auf Schlag weiter.

Montag:

Hoher Schaden: Scheune und Dachstuhl in Eschenburg in Brand

Großeinsatz der Feuerwehr im Ortsteil Eibelshausen in der Nacht zu Montag: Flammen von einer brennenden Scheune schlugen auf ein Wohnhaus über. Eine Person musste ins Krankenhaus.

Dienstag:

Lautstarke Unterstützer der neuen Kirschenkönigin: Der Erdhäuser Fanblock feuert Yessica Heuser an. Foto: Michael Tietz

Gladenbach erlebt einen "Spitzen-Kirschenmarkt"

Ein volles Festzelt, Hochbetrieb auf dem Rummelplatz, aber nur wenige kleine Zwischenfälle: Positiv fällt die Bilanz des Volksfestes aus, das beinahe gar nicht stattgefunden hätte.

Mittwoch:

Haigerer im Ötztal tödlich verunglückt

Ein 53-Jähriger aus Haiger ist beim Bergsteigen tödlich verunglückt. Vor den Augen des Sohnes stürzt der Mann in Sölden in die Tiefe.

Donnerstag:

Ochsenfest in Wetzlar: Das Wichtigste im Überblick

Nach fünf Jahren Pause findet Mittelhessens größtes Volksfest endlich wieder statt. Der Wetzlarer Festplatz Finsterloh wird zum Jahrmarkt. Was Sie alles wissen müssen.

Freitag:



Trotz Tausender Ochsenfest-Besucher: B49 ist dicht

Die gute Nachricht: Das Großprojekt Anschlussstelle Leun ist fertig. Es folgt aber auch eine schlechte Nachricht - und das ausgerechnet an diesem Wochenende.