Wochenrückblick: Panzerfäuste und ein gestohelner Hund

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: Nicolas Armer/dpa, Felix Leyendecker, Manfred Adam/Feuerwehr Hüttenberg, Volker Mattern, Nicole Forster, K. Rahn/Fotolia

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. Die Links zu den Texten finden Sie am Artikelende.

Samstag

Visiere aus Wetzlar, Panzerfäuste aus Burbach - wer rüstet?

Durch den Krieg in der Ukraine sowie das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr sind Rüstungsunternehmen gefragt. Auch Firmen aus dem Lahn-Dill-Kreis und der Region.

Sonntag

Die Maske bleibt in Erda beim Einkaufen weiter präsent

Zwei Märkte, zwei Meinungen: Während der Edeka-Markt in Erda weiter auf die Maske und die Einsicht der Kunden setzt, herrscht bei Rewe in Niederweidbach wieder Normalbetrieb.

Montag

Fahrlässige Tötung: 18-jähriger Hüttenberger verurteilt

Im Sommer 2021 kommt es in Hüttenberg zu einem schlimmen Unfall, bei dem ein Motorradfahrer stirbt. Der Fahrer des Unfallautos musste sich jetzt vor Gericht verantworten.

Dienstag

Kinder bringen vom Spielen eine Handgranate mit

Großes Glück haben die jungen Gäste eines Kindergeburtstags im Herborner Stadtteil Schönbach gehabt: Sie entdeckten einen Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg.

Mittwoch

Hund am helllichten Tag in Wetzlar geklaut

Goldendoodle Luke ist verschwunden: Das Video einer Überwachungskamera zeigt, wie ein Unbekannter den Hund erst mit Leckerlis ködert, dann verschwindet der Vierbeiner.

Donnerstag

Lebensmittelpreise steigen: Wie können Mittelhessen sparen?

Ob Butter, Mehl, Kartoffeln oder Fleisch: Die Preise für Nahrungsmittel sind im Vergleich zum Vorjahr teils stark gestiegen. Zehn Tipps, wie Sie beim Einkauf sparen können.

Freitag

Waldsolmser überfährt seine Frau

Schwerer Unfall beim Einparken: Ein 76-Jähriger hat beim Rangieren seine Frau überfahren.