Wochenrückblick: Querdenker, Großbaustelle, Unfall mit Pferd

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: Foto: Pascal Reeber, dpa (3), Lothar Rühl, Ralf König

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. Die Links zu den Texten finden Sie am Artikelende.

Samstag:

Person in den Gleisen: Großeinsatz bei Sinn

Bei Edingen musste ein ICE am Freitagabend eine Notbremsung einleiten, weil der Lokführer eine Person in den Gleisen entdeckt hat. Auch ein Hubschrauber war an der Suche beteiligt.

Sonntag:

Corona-Pandemie: Was wir jetzt noch wissen müssen

Ist die Pandemie bald vorbei? Eine Infektiologin der Lahn-Dill-Kliniken gibt ausführlich Auskunft. Es geht um selten angewandte Medikamente, gute Infektionen und Affenpocken.

Montag:

9-Euro-Ticket: Radfahrer haben in Wetzlar das Nachsehen

Nach der Einführung des neuen Monatstickets wurde gerade an Pfingsten mit einem riesigen Ansturm auf die Züge gerechnet. Wie gestaltete sich die Situation am Wetzlarer Bahnhof?

Dienstag:

Rollerfahrer stößt bei Schöffengrund mit Pferd zusammen

Am Pfingstmontag ist ein bislang Unbekannter auf einem Feldweg im Ortsteil Niederquembach gegen ein Pferd gefahren und dann geflüchtet. Das Tier musste eingeschläfert werden.

Mittwoch:

Achtung, Großbaustellen: Im Sommer wird es in Wetzlar eng

Im Sommer wird die Domstadt zur großen Baustelle: Für einen kurzen Zeitraum sind die Braunfelser Straße ganz und die B 49 halbseitig gesperrt. Gibt es Chaos?

Donnerstag:

Gefälschter Impfpass: 1800 Euro für Abendessen in Wetzlar

Eigentlich wollte eine Frau in Wetzlar nur essen gehen. Doch nun musste sich das Amtsgericht mit dem Restaurantbesuch beschäftigen.

Freitag:

Die geplante Querdenker-Welt im Lahn-Dill-Kreis

Eine Genossenschaft will ein Wohn- und Arbeitsprojekt auf einem früheren Bundeswehr-Gelände erschaffen. Dort sollen Impfgegner zu Selbstversorgern werden.