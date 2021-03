Wochenrückblick: Schnelltests, Schulen und Inzidenz-Treiber

Impfstoff, Pränsenzunterricht und kostenlose Schnelltests: Unsere meist gelesenen Artikel der Woche im Wochenrückblick. Fotos: dpa (3), Frank Rademacher, Jörgen Linker, Visualisierung: Appel Nowitzki GmbH

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Welche Nachrichten und Geschichten haben die Leser in der ersten Märzwoche am meisten interessiert? Unsere Wochenrückschau der meistgelesenen Artikel.

Samstag

Corona-Infektionen in 24 Schulen im Lahn-Dill-Kreis

Die Zahlen von Corona-Infektionen in Schulen und Kitas im Kreis sind in den vergangenen Tagen stetig angestiegen. Das Gesundheitsamt hat nun eine Empfehlung ausgesprochen.

24 Schulen und sieben Kitas sind im Lahn-Dill-Kreis aktuell von Corona-Infektionen betroffen. Symbolfoto: dpa

Sonntag

Wo gibt es gratis Corona-Tests in Limburg-Weilburg?

Einmal pro Woche kann sich ab Montag jeder Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Doch wo ist das im Landkreis Limburg-Weilburg möglich? Wir haben nachgefragt.

Schnell zu Hause auf Corona testen? Selbsttests kommen in den Handel. Ob sie auch sinnvoll sind, ist umstritten. Symbolfoto: dpa

Montag

Lahn-Dill-Kreis hält an Präsenzunterricht in Schulen fest

Aktuell sind 23 Schulen von Corona-Infektionen betroffen. Der Krisenstab des Kreises spricht sich dennoch gegen eine Empfehlung des Gesundheitsamtes aus.

Es bleibt auch im Lahn-Dill-Kreis bei vermehrtem Präsenzunterricht in den Schulen. Archivfoto: Jörgen Linker

Dienstag

Bau der Kranhäuser an der Lahn kann beginnen

Eine weitere Großbaustelle in Wetzlar kündigt sich an: Die Stadt hat den Bau dreier siebengeschossiger Kranhäuser an der Lahn genehmigt.

Blick auf die neue Lahnpromenade: Die drei Kranhäuser bilden die Postkartenansicht der Bebauung auf dem bisherigen Lahnhof-Areal. Visualisierung: Appel Nowitzki GmbH

Mittwoch

Das sind die Inzidenz-Treiber im Kreis Marburg-Biedenkopf

Weil Städte wie Gladenbach (199) die Inzidenz in die Höhe treiben, hat es der Landkreis Marburg-Biedenkopf bislang nicht geschafft, dauerhaft den Wert von 50 zu unterschreiten.

Donnerstag

In Wissenbach wird kostenlos schnellgetestet

Und wieder klemmt es mächtig: Wie beim Impfen stockt es auch bei den kostenlosen Schnelltests. Aber es geht auch anders, wie Apotheker Philipp Hanke in Eschenburg beweist.

Gleich geht's los: Anneke Schmidt von der Holderberg-Apotheke in Eibelshausen gehört zum Test-Team, das in der Wissenbacher Mehrzweckhalle die kostenlosen Corona-Schnelltests vornimmt. Foto: Frank Rademacher

Freitag

Deutschland setzt Impfungen mit Astrazeneca nicht aus

Dänemark stoppt nach Berichten über Fälle von Blutgerinnseln vorübergehend Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Deutschland und andere EU-Länder sehen jedoch keine Gefahr.