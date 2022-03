Wochenrückblick: Schutzräume, Turnhallen und eine Gans

Welche Themen unsere Leser am meisten bewegt haben, zeigt unser Wochenrückblick. Fotos: Eckel/Fue/Gerdau/Holtfoth/Lebenshilfe Dillenburg/Linker/Napiontek/Nolte/Süß

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. (Hinweis: weiterführende Links zu den Artikeln finden Sie am Ende)

Samstag

Wetzlarer Traditionsmetzgerei Süß schließt

Schlechte Nachricht aus der Wetzlarer Neustadt: Am vergangenen Samstag schließt die Traditionsmetzgerei Süß am Neustädter Platz 3. Bereits die Ankündigung hatte vor einigen Wochen für großes Bedauern und Diskussionen in den sozialen Netzwerken gesorgt. Wie geht es jetzt weiter?

Sonntag

Zuflucht: Turnhallen in Herborn und Dillenburg vorbereitet

Ukraine-Krieg: Die Sporthallen der Comeniusschule und der WvO sind am Wochenende für die Ankunft von bis zu 1000 Geflüchteten fertiggemacht worden. Der Zeitplan war knapp bemessen.

Außerdem wurde am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt:

Inderthal sichert sich dritte Amtszeit in Solms

Der Sozialdemokrat ist in Solms mit 91,15 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister wiedergewählt worden. Weniger Anlass zum Jubel gab die recht niedrige Wahlbeteiligung.

Montag

Diagnose "Down-Syndrom": Besuch bei Aßlarer Familie

Der 21. März ist der "Welt-Down-Syndrom-Tag". Wir haben Familie Rischa mit dem kleinen Julian besucht und die wichtigsten Fakten und Herausforderungen zum Thema zusammengetragen.

Dienstag

Herborn trauert um Gans Frieda

Sie war das Aushängeschild des Herborner Wochenmarktes - und wachte jahrelang über den Eierstand. Nun hat Gans Frieda ein trauriges Schicksal ereilt.

Mittwoch

Im Kriegsfall: Wo gibt es Schutzräume im Lahn-Dill-Kreis?

Wegen des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine fragen sich auch die Menschen in Mittelhessen, wo man sich vor einem Militär-Angriff schützen kann. Die Antwort ist ernüchternd.

Donnerstag

Lahn-Dill-Kreis: Warum steigt die Zahl der Corona-Toten?

Neun Corona-Tote im Lahn-Dill-Kreis binnen einer Woche: Warum plötzlich so viele? Antworten aus dem Gesundheitsamt - und ein Überblick über die Todesfälle seit Pandemie-Beginn.

Freitag

Ende der Maskenpflicht: So reagieren Aldi, dm, Rewe & Co.

Am 2. April endet im Einzelhandel die Maskenpflicht. Warum die Branche in dieser Frage gespalten ist und welche Supermärkte und Discounter bereitwillig Auskunft geben. Und welche nicht.