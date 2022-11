Wochenrückblick: SEK-Einsatz in Aßlar und ein Herzenswunsch

Unsere Collage zeigt die Bilder der Artikel, die unsere Nutzer in den vergangenen sieben Tagen mit am meisten bewegt haben. (© Sebastian Happel, Pascal Reeber, Malteser/Markus Ferber, VRM )

Mittelhessen - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. (Hinweis: Weiterführende Links zu den Artikeln finden Sie am Ende)

Samstag

Wunsch erfüllt dank Malteser-Herzenswunsch: Marta Behrendt hat im Beisein von Freunden Platz genommen auf der Bank in Inning am Ammersee, die sie selbst gestiftet hat. (© Malteser/Markus Ferber) „Bedeutet viel“: Malteser erfüllen Herbornerin Herzenswunsch

Marta Behrendt lebt mit der schweren Krankheit MSA. Der Malteser Hilfsdienst hat ihr nun die Reise zu einem besonderen Ort ermöglicht. Ohne die Ehrenamtlichen wäre das undenkbar.

Sonntag

Millionen fließen in Wetzlarer Real-Markt

Wertkauf, Walmart, Real und nun „mein real“: Bis 2025 soll der Standort am Hörnsheimer Eck komplett modernisiert werden. Der neue Geschäftsleiter sucht nach Fachkräften.

Montag

SEK-Einsatz in Aßlar: Sechs Verletzte und sechs Festnahmen

Werdorf hat am Montag einen Großeinsatz der Polizei erlebt. Offenbar eskalierte ein Streit zwischen zwei Personengruppen, eine Schusswaffe war im Spiel. Das SEK wurde hinzugezogen.

Dienstag

Im Aßlarer Stadtteil Werdorf war am Montagnachmittag ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz. (© VRM) Der Tag danach: Details zum SEK-Einsatz in Aßlar

Einen Tag nachdem ein Streit im Aßlarer Stadtteil Werdorf zwischen mehreren Personen völlig eskaliert, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Tote gibt es entgegen der Gerüchte keine.

Mittwoch

Familienfehde war wohl Auslöser für SEK-Einsatz in Aßlar

Die Ermittlungen zum Streit mit einer Schießerei im Aßlarer Stadtteil Werdorf laufen auf Hochtouren: Ein Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Donnerstag

Prüfhalle für Fahrzeuge in Gladenbach einzigartig in Hessen

Auf 10.000 Quadratmetern haben am Würtenberg ein großes Bürogebäude und drei Prüfstraßen ihren Platz gefunden. Der Unternehmer Gerolf Happel hat Großes vor.

Freitag

Der Hund auf unserem Bild war nicht am Geschehen in Butzbach beteiligt. Ordnungsamt und Polizei stellten auf einem Grundstück in der Nähe des Geschehensortes vier Hunde sicher. (© dpa) Butzbach: Hund angefallen und totgebissen

Eine Spaziergängerin und ihr Hund sind von insgesamt vier Tieren angegriffen worden. Dabei wurde der Hund der Spaziergängerin tödlich verletzt. Die geschädigte Hundehalterin hatte laut Polizei noch versucht, Schlimmeres zu verhindern und war dabei selbst nicht unerheblich verletzt worden.

