Wochenrückblick: SEK-Einsatz, Straßenbaustellen und Unfälle

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

SEK-Einsatz in Weilmünster endet mit Sprung aus Fenster

Wegen eines bewaffneten 34-Jährigen sind in Weilmünster-Laubuseschbach am Freitagnachmittag neben der Polizei auch Spezialkräfte angerückt. Der Einsatz zog sich bis in die Nacht.

Sonntag

Marburg: 50-Jährige stirbt nach Unfall bei Probefahrt

Am Samstagvormittag hat sich auf dem Gelände eines Marburger Autohauses ein tödlicher Unfall ereignet. Eine Frau testete ein Motorrad mit zwei Vorderrädern.

Montag

Hund stirbt bei Wohnhausbrand in Sinn

Bei einem Brand in der Hochstraße in Sinn ist am Montagnachmittag mindestens ein Hund ums Leben gekommen. Zwei weitere Tiere werden noch vermisst. Nun ermittelt die Kripo.

Dienstag

Fall aus Sinn: Lebenslange Folgen nach Corona-Impfung?

Eine Sinusvenenthrombose führt eine 25-Jährige ins Klinikum Wetzlar. Wurde sie dort richtig behandelt? Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mittwoch

Übersicht: Die Straßenbaustellen 2022 im Lahn-Dill-Kreis

Dieses Jahr sind 36 Bauprojekte auf Straßen im Kreisgebiet geplant - ein Überblick mit interaktiver Karte. Klar ist: Durch den Krieg in der Ukraine kann es zu Verzögerungen kommen.

Donnerstag

Zwei Tote: Schwerer Unfall auf B 62 bei Biedenkopf

Eine Motorradfahrerin und ein Autofahrer sind am Donnerstagmorgen bei einem Unfall zwischen Eckelshausen und Kombach verunglückt. Die Bundesstraße ist zeitweise gesperrt gewesen.

Freitag

Tragischer Unfall bei Rauschenberg: Motorradfahrer stirbt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 3077 zwischen Bracht und Rosenthal im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein 19-Jähriger aus dem Ebsdorfergrund ums Leben gekommen.