Wochenrückblick: Sperre, Bremse und Distanzunterricht

Die Bilder zeigen Fotos zu den Artikeln, die in der vergangenen Woche auf mittelhessen.de besonders intensiv geklickt wurden.

MITTELHESSEN - Ausgangssperre, Bundes-Notbremse und unsere Auswertung, welche Auswirkungen die Öffnung von Kitas und Schulen auf das Infektionsgeschehen im Lahn-Dill-Kreis hatte: Diese Themen haben unsere Leser in der zurückliegenden Woche besonders interessiert. Was sonst noch in Mittelhessen los war, lesen Sie in unserem Wochenrückblick.

Samstag

Ein Mitarbeiter vom Impfzentrum hält eine Spritze mit dem Covid-19-Impfstoff in der Hand. (Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa)

Lahn-Dill-Kreis legt Nachrückerlisten für Impfreste vor

Was passiert im Lahn-Dill-Kreis mit übrig gebliebenem Corona-Impfstoff? Dazu hat eine "Ethikkommission Impfen" ein Konzept vorgelegt. Im Impfzentrum arbeite man bereits danach.

Sonntag

Nach der Kundgebung auf dem Marktplatz ziehen die Demonstranten durch die Gladenbacher Innenstadt. (Foto: Markus Engelhardt)

130 Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Auf dem Gladenbacher Marktplatz haben sich am Samstag Gegner der Einschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus versammelt. Sie zogen anschließend durch die Innenstadt.

Montag

Der Lahn-Dill-Kreis hob die nächtliche Ausgangssperre auf. (Symbolfoto: Moritz Frankenberg/dpa)

Lahn-Dill-Kreis hebt Ausgangssperre auf

Das Thema Ausgangssperre zieht. In dieser Woche ist das Thema der Sieger unserer Klickhits. Diesmal lockert die Lahn-Dill-Kreisverwaltung, weil die Inzidenz seit Ostern mehrere Tage unter 200 gelegen habe. Dabei rechnet sie in Kürze wieder mit einer Kehrtwende.

Dienstag

Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist in weiten Teilen Deutschlands mit Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden zu rechnen. (Foto: dpa)

Regierung beschließt Bundes-Notbremse

Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Steigt der Inzidenzwert über 100, kommt unter anderem die Ausgangssperre. Was sich jetzt noch ändert.

Mittwoch

Welche Rolle spielen Schulöffnungen bei steigenden Corona-Fallzahlen im Lahn-Dill-Kreis ? (Archivfoto: dpa)

Analyse: Wer infiziert sich im Lahn-Dill-Kreis?

Daten des RKI zeigen, welche Auswirkungen die Öffnung von Kitas und Schulen auf das Infektionsgeschehen im Landkreis hatte. Wir haben die Zahlen in einer digitalen Grafik aufbereitet.

Donnerstag

Die Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf kehren am Montag zum Distanzunterricht zurück. (Foto: Ulrich Perrey/dpa)

Kreis Marburg-Biedenkopf: Schüler bleiben wieder daheim

Inzidenz über 200, Infektionszahlen steigen: Von den Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf wird am Donnerstag als erstes bekannt, dass die Schüler nach Ferienende in den Distanzunterricht übergehen.

Freitag

Die Lahn-Dill-Kliniken mit ihrem Krankenhaus in Wetzlar. (Symbolfoto: Pascal Reeber)

200 Klinik-Mitarbeiter bislang an Covid erkrankt

Die Lahn-Dill-Kliniken planen eine interne Long-Covid-Studie. Damit wollen sie ihren betroffenen Angestellten den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern.