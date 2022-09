Wochenrückblick: Sportflitzer, Wildgehege, Krypto-Betrug

Welche Themen haben Sie in dieser Woche am meisten interessiert? Fotos: Reeber, Förderverein Wildgehege, maho - Fotolia.de, Daniel Bockwoldt/dpa, Kai Osthoff/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

(Hinweis: Weiterführende Links zu den Artikeln finden Sie am Ende)

Lamborghini-Unfall in Siegen

Samstag:

18-Jähriger stirbt nach Unfall bei Limburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der L3022 ist ein Motorradfahrer am Freitag so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb. Zuvor hatte er versucht, einen Lkw zu überholen.

Sonntag:

Lamborghini gerät in Siegen in Gegenverkehr - fünf Verletzte

Bei einem frontalen Zusammenstoß von zwei Autos sind auf dem Zubringer zur A45 am Samstagabend fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Dunkle Straßen in Herborn

Montag:

Herborn schaltet nachts die Straßenbeleuchtung ab

Es soll ein Beitrag zum Energiesparen sein: Künftig wird das Licht in der Kernstadt und den Stadtteilen teilweise ausgeschaltet sein. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Dienstag:

Spezialeinheiten nehmen Mann in Mengerskirchen fest

Ein 58-Jähriger hat in Mengerskirchen Spezialeinheiten der Polizei auf den Plan gerufen, weil er mit einer Schusswaffe hantiert hat. Was passiert ist.

Neuer Campus in Wetzlar und Wildgehege in Herborn

Mittwoch:

Krypto-Betrug: Lahnauer verliert rund 280.000 Euro

Ein Lahnauer hat über eine Viertelmillion Euro in eine vermeintliche Kryptowährung namens MHZ getauscht. Die Investition hat sich für ihn aber offenkundig in Luft aufgelöst.

Donnerstag:

Wildgehege Herborn: Rotwild muss 50 Kilometer umziehen

Drei Wochen vor einer wegweisenden Sondersitzung sorgt ein Austausch von Tieren beim Förderverein für Ärger. Was steckt dahinter?

Freitag:

Wetzlar bekommt medizinischen Campus

Das neue Ärzte- und Gesundheitshaus in der Spilburg ist eröffnet. Und das Zweite bereits in Planung. Dort soll sich eine in Wetzlar dringend benötigte Fachrichtung ansiedeln.

Der Weg zu den Artikeln:

Wir wünschen euch ein schönes Wochenende!