Wochenrückblick: Sportwagen, tragischer Unfall, Sturmtief

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: dpa, Klingspor, Fritsch, Chalabala/Fotolia, Henning Schenckenberg, Lahn-Dill-Kreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Sturmtief "Zeynep": Die Lage in Mittelhessen

Starke Sturmböen sind über Deutschland gefegt und haben auch in Mittelhessen Schäden verursacht. Zahlreiche Anrufe sind bei den Leitstellen eingegangen. Ein Überblick.

Zum Artikel. Starke Sturmböen sind über Deutschland gefegt und haben auch in Mittelhessen Schäden verursacht. Zahlreiche Anrufe sind bei den Leitstellen eingegangen. Ein Überblick.

Sonntag

HSG Wetzlar schenkt schwer verletztem Alex Feld den Sieg

Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke gewinnt gegen Hamburg ein Spiel, in denen allen alles abverlangt wird. Das Schicksal des HSG-Mittelmanns berührt Spieler, Trainer und Fans.

Zum Artikel. Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke gewinnt gegen Hamburg ein Spiel, in denen allen alles abverlangt wird. Das Schicksal des HSG-Mittelmanns berührt Spieler, Trainer und Fans.

Montag

Sportwagen auf Weilburger Parkplatz gibt Rätsel auf

Für viele wäre es ein Traumauto, doch der Besitzer hat offenbar keine Verwendung mehr. Der Sportwagen auf dem Parkplatz unterhalb des Hotels "Lahnschleife" hat für Verwunderung gesorgt.

Zum Artikel. Für viele wäre es ein Traumauto, doch der Besitzer hat offenbar keine Verwendung mehr. Der Sportwagen auf dem Parkplatz unterhalb des Hotels "Lahnschleife" hat für Verwunderung gesorgt.

Dienstag

Verletzter Mann in Biebertal aufgefunden

In Biebertal-Königsberg kam es am Montagabend zu einem großen Polizeieinsatz. Die Spezialkräfte retteten einen Mann aus einer persönlichen Gefährdungslage.

Zum Artikel. In Biebertal-Königsberg kam es am Montagabend zu einem großen Polizeieinsatz. Die Spezialkräfte retteten einen Mann aus einer persönlichen Gefährdungslage.

Mittwoch

Von Windböe erfasst: Lkw-Fahrer stirbt auf A45-Brücke

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist bereits am Montag ein 53-jähriger Lkw-Fahrer tot unter der Ambachtalbrücke gefunden worden. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus.

Zum Artikel. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist bereits am Montag ein 53-jähriger Lkw-Fahrer tot unter der Ambachtalbrücke gefunden worden. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus.

Donnerstag

IHK Lahn-Dill: Krieg hat auch Folgen für heimische Firmen

Rund 25 Unternehmen im IHK-Bezirk Lahn-Dill unterhalten Handelsbeziehungen mit der Ukraine, der Haigerer Schleifmittelhersteller Klingspor hat dort ein Werk mit 200 Mitarbeitern.

Zum Artikel. Rund 25 Unternehmen im IHK-Bezirk Lahn-Dill unterhalten Handelsbeziehungen mit der Ukraine, der Haigerer Schleifmittelhersteller Klingspor hat dort ein Werk mit 200 Mitarbeitern.

Freitag