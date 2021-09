Wochenrückblick: Strandkorb-Stau und Stromausfall

Unser Wochenrückblick zeigt die Themen, die unsere Nutzer am meisten interessiert haben. Fotos: dpa/Freudenmann/Linker/Nagel/Reeber/Schäfer/5vision.media

MITTELHESSEN - Der schlimme Unfall auf der A 5 bei Friedberg am vergangenen Sonntagmorgen, bei dem vier Beteiligte - drei davon aus dem Kreis Gießen - ums Leben kamen, war in Mittelhessen tagelang Thema. Bei unseren meist gelesenen Artikeln ebenfalls über einen längeren Zeitraum vertreten war der Verkauf der Strandkörbe in Wetzlar und das damit verbundene Verkehrschaos. Hier sind die Artikel, die bei Ihnen das größte Interesse hervorgerufen haben.

So mancher Impfgegner will den begehrten Aufkleber im Impfpass statt durch den Piks in den Arm mit Bestechung ergattern. Ärzte berichten von entsprechenden Versuchen. (Foto: Till Simon Nagel/dpa)

Samstag

Impfgegner versuchen, Hausärzte zu bestechen

Wie Impfgegner ohne Spritze an einen Impfnachweis kommen wollen und wie Ärzte darauf reagieren. Welche rechtlichen Konsequenzen haben solche Bestechungsversuche?

Sonntag

Mehrere Tote nach Unfall auf A5

Bei einem schweren Unfall bei Friedberg sind am frühen Sonntagmorgen vier Menschen gestorben, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Später stellte sich heraus, dass ein Falschfahrer für den Unfall verantwortlich war. Er wurde ebenfalls tödlich verletzt.

Montag

Strandkorb-Alarm: Verkaufsaktion sorgt für Verkehrschaos

Damit hatten die Veranstalter nicht gerechnet: Der Abverkauf von 700 Strandkörben sorgte in Wetzlar für einen riesigen Andrang. Sogar die Polizei musste eingreifen.

Die Bauarbeiten an der Taubensteinbrücke schreiten voran. Das macht weitere Sperrungen erforderlich. (Archivfoto: Pascal Reeber)

Dienstag

Baustelle Taubensteinbrücke: B 49 an zwei Tagen voll gesperrt

Mal wieder Bauarbeiten an der Taubensteinbrücke der Bundesstraße 49 bei Wetzlar - mal wieder eine Sperrung. Wegen der anstehenden dritten Bauphase meldeten wir am Dienstag, dass der Verkehr am 24. und 25. September umgeleitet werden muss. Ab dem 27. September ist dann auch die L 3020 gesperrt.

Mittwoch

68 000 Menschen im Lahn-Dill-Kreis sind noch ungeimpft

Die Quote für vollständige Impfungen liegt im Kreis deutlich unter der für das restliche Hessen beziehungsweise Deutschland.

Donnerstag

Defekt in der Straßenbeleuchtung in Wetzlar

In Wetzlar ist am Donnerstagabend die Einschaltautomatik der Straßenlampen ausgefallen. Kurzzeitig wurde es auf den Straßen zappenduster.

Einen Tag später stellte sich heraus, dass die Straßenlaternen nun vorerst per Hand angeknipst werden müssen. Nachtwächter reloaded.

Die Wetzlarer Polizei ist im Einsatz, um den Verkehr zu regeln, solange der Stromausfall anhält. (Symbolfoto: dpa)

Freitag

Stromausfall: Kreishaus Wetzlar dicht

Bei Bauarbeiten sind Stromkabel am Wetzlarer Buderusplatz durchbohrt worden. Die Behörde bleibt am Montag geschlossen. Betroffen sind etwa Zulassungs- und Führerscheinstellen.