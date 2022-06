Wochenrückblick: Stromausfall, kalte Duschen, Wohnungssuche

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: Timo König, Wohn- und Bauverein Dill, Lothar Rühl, dpa, Felix Leyendecker, RTL/ITV Studios

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. Die Links zu den Texten finden Sie am Artikelende.

Samstag:

"Das perfekte Dinner" im Lahn-Dill-Kreis: "Hammer-Erfahrung"

Bei der Koch-Show waren Kandidaten aus Wetzlar, Waldsolms, Braunfels und Sinn dabei. Leander Speth aus Wetzlar ist einer der Gewinner. Wie es so war, erzählt uns der 63-Jährige.

Sonntag:

Streit in Shisha-Bar in Wetzlar eskaliert

Vor einer Shisha-Bar in Wetzlar ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Streit gekommen. Ein Mann wurde verletzt.

Montag:

Großflächiger Stromausfall in Wetzlar

Und plötzlich gingen in weiten Teilen Wetzlars die Lichter aus: 3500 Haushalte waren für eineinhalb Stunden ohne Strom. Auch Ampeln und Märkte waren betroffen.

Dienstag:

Schwerer Unfall am Bahnhof Wetzlar: Fußgängerin verletzt

An einem Fußgängerüberweg an der Nordseite des Wetzlarer Bahnhofs hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet. Eine Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.

Mittwoch:

Dillenburg: 600 Interessenten für eine Wohnung

Der Wohn- und Bauverein der Oranienstadt verzeichnet eine riesige Nachfrage. Das könnte auch an den niedrigen Mieten liegen. Da wird es aber Veränderungen geben.

Donnerstag:

Meinung zu kalten Duschen im Lahn-Dill-Kreis: Freiheitspreis

Energie sparen und so ein Zeichen mit Blick auf den Ukraine-Krieg setzen: Der Preis der Freiheit endet für manche Eltern und Vereinssportler bereits bei kaltem Wasser im Sommer.

Freitag:

Ehemaliger Casting-Star aus Sinn in acht Fällen angeklagt

Vergewaltigung, körperliche Misshandlung, Freiheitsberaubung: Die Liste der Anklagepunkte vor dem Dillenburger Schöffengericht ist lang. Er selbst wittert eine Verschwörung.