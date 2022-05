Wochenrückblick: Tretboote, Schnappatmung, Unwetter

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. (Fotos: Margit Bach, Pascal Reeber (2), Lothar Rühl, Katrin Weber, Benjamin Nolte/Fotolia)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mittelhessen - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. Die Links zu den Texten finden Sie am Artikelende.

Samstag:

Brückenabriss an A45 bei Sinn: Ab Juni anders fahren

Für den Abriss ist fast alles vorbereitet. Schon bald geht es der ersten Hälfte der alten Heubachtalbrücke dann "an den Kragen". Wie geht es weiter? Ein Blick auf den Zeitplan.

Sonntag:

Weilburg-Kirschhofen: 47-Jähriger unter Pizzaofen begraben

Angler sind in der Nacht auf Sonntag auf Hilfeschreie eines Verunglückten aufmerksam geworden und alarmierten die Rettungskräfte.

Montag:

Ab 1. Juli trägt Wetzlarer "Real" einen neuen Namen

Auf und ab ist es zuletzt mit dem Real-Markt am Hörnsheimer Eck gegangen. Jetzt steht fest: Der Markt bleibt, bekommt einen neuen Namen und soll modernisiert werden.

Dienstag:

Schnelles Ende: Keine Tretboote mehr in Dorlar

Das ging schnell: Vor kaum einer Woche hatte Verleiher Peter Böhm die Saison gestartet, da ist es auch schon wieder vorbei. Das sagt das zuständige Amt in Wetzlar zur Schließung.

Mittwoch:

Nach Wendemanöver auf B49: Zwei Frauen schwer verletzt

Auf Höhe des Braunfelser Stadtteils Tiefenbach ist es am Dienstagabend auf der Bundesstraße 49 zu einem schweren Autounfall gekommen. Die Strecke war zeitweise voll gesperrt.

Donnerstag:

Am Lahnufer in Wetzlar setzt Schnappatmung ein

Das Bahnhofsquartier in Wetzlar wandelt sich. Aber wohin? Bei der Bürgerversammlung gab es deutliche Kritik.

Freitag:

Tief "Emmelinde": Mittelhessen kommt glimpflicher davon

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Freitag vor teils heftigen Unwettern gewarnt. Eine Regenfront ist am frühen Abend über die Region gezogen, so auch am Donnerstag. Ein Überblick.

Hier die Links zu den einzelnen Artikeln:

Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende!