Wochenrückblick: Unfall, Brand und Kulinarik

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. Die Links zu den Texten finden Sie am Artikelende.

Samstag

Drei Leichtverletzte: BMW gerät bei Haiger auf Gegenspur

Zwischen Haiger und dem Stadtteil Rodenbach sind am Freitag zwei Autos zusammengestoßen. Die Straße war kurzzeitig voll gesperrt.

Sonntag

Liveticker: Wer wird Bürgermeister in Driedorf?

Die Bürgermeisterwahl in Driedorf ist beendet. Und zwar mit einem äußerst klaren Ergebnis. Der Wahltag zum Nachlesen.

Montag

Lahn-Dill-Kreis: Trickdiebe schlagen in Supermärkten zu

Mehrmals haben dreiste Diebe am Wochenende in Einkaufsmärkten in Dietzhölztal-Ewersbach, Dillenburg-Frohnhausen und Ehringshausen Beute gemacht. Die Masche war immer gleich.

Dienstag

"Das perfekte Dinner" zu Gast im Lahn-Dill-Kreis

Fünf Hobbyköche aus Wetzlar, Braunfels, Waldsolms und Sinn messen sich bei der Kochshow. Was in der Woche auf dem Speiseplan stand.

Mittwoch

Großeinsatz: Brand in Haigerer Baumarkt

Im Obi-Markt in Haiger ist am Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Der Markt wurde evakuiert. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Donnerstag

Cannabis-Freigabe? Mittelhessens Polizeichef wird deutlich

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat mitgeteilt: Die Regierung will den Cannabis-Konsum legalisieren. Dazu äußerte sich nun auch Bernd Paul - und hat eine klare Meinung.

Freitag

Ärger um den neuen Intercity durch den Lahn-Dill-Kreis

Ein halbes Jahr nach dem Start: Verkehrsclub und Fahrgastverbände kritisieren die neue IC-Linie 34 mit Halten in Wetzlar, Dillenburg und Herborn als "Misserfolg". Die Gründe.

