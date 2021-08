Wochenrückblick: Verkauf, Versiegelung und Verschwörung

Das waren die mittelhessischen Themen der Woche. (Fotos: dpa (4); Pascal Reeber (2); Kim Bassel)

MITTELHESSEN - Ein Supermarkt, der noch keinen neuen Besitzer gefunden hat, Verschärfungen von Corona-Maßnahmen in den mittelhessischen Kreisen wegen steigender Inzidenz, eine Falschmeldung über ein Impfopfer und versiegelte Flächen im Leitz-Park als Grund für Überflutungen in Garbenheim: Die zurückliegende Woche hatte einiges zu bieten. Hier kommen die Artikel, die das größte Leser-Interesse hervorgerufen haben.

Samstag

Wetzlarer Real-Markt geht nicht an Kaufland

Während seit einiger Zeit bekannt ist, dass der Real-Markt in Gießen von Kaufland übernommen wird, herrscht in Wetzlar weiter Unklarheit. Wie wichtig der Vollsortimnenter für die Menschen in der Optikstadt ist, zeigt das große Interesse der Leser.

Sonntag

Zug trifft Radfahrer frontal: 36-Jähriger tot

Der Sonntag wartete mit der Meldung zu einem tödlichen Unfall in auf. Ein Fahrradfahrer passierte offenbar eine geschlossene Bahnschranke. Er wurde von einem Zug erfasst.

Montag

Neue Corona-Regeln im Lahn-Dill-Kreis?

Der Inzidenzwert im Lahn-Dill-Kreis hat erstmals seit Ende Mai die Marke von 35 überschritten. Kein Wunder also, dass sich unsere Leser sehr dafür interessierten, welche Corona-Regeln auf sie zukamen.

Dienstag

Inzidenz über 50: Strengere Regeln in Limburg-Weilburg

Was sich wie ein Déjà-vu aus dem Herbst 2020 liest, tritt aktuell auch in Limburg-Weilburg wieder ein: Verschärfte Maskenpflicht und begrenzte Teilnehmerzahl für Veranstaltungen. Die Corona-Regeln wurden wegen steigender Inzidenz verschärft. Diese klettert aktuell jedoch noch weiter.

Mittwoch

Überflutung in Garbenheim: Ursachensuche im Leitz-Park

Sind versiegelte Flächen im Leitz-Park Grund für Überflutungen in Garbenheim? Für Wetzlars Baudezernent Andreas Viertelhausen steht fest: Nein. Doch woher kommt das Wasser dann? Dieser Frage ist Pascal Reeber auf den Grund gegangen.

Donnerstag

Unbekannter vergewaltigt 25-jährige Gießenerin

Eine 25 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend in Gießen Opfer eines schweren Sexualdeliktes geworden. Der Täter zerrte sie in ein angrenzendes Maisfeld und verging sich an ihr. Nach dem Mann wird weiter gefahndet.

Freitag

Querdenker erfinden Impfopfer – Kein toter 17-Jähriger

Ein Jugendlicher aus Limburg-Weilburg soll an einer Corona-Impfung gestorben sein. Die Behauptung ist falsch. Querdenker verbreiten sie derzeit dennoch. Alle Informationen dazu hat Mika Beuster zusammen gefasst.