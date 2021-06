Wochenrückblick: Vom Ende der Impfzentren zur Hitzefront

Viele Artikel rund ums Impfen, dazu Hitze und auch Limburgs Verteidigung gegen einen Outlet-Angriff gehörten zu den Themen der Woche auf mittelhessen.de. Fotos: Beuster/dpa/epd/Meistrell/Nitz-Fotografie/Stratenschulte

MITTELHESSEN - Tausende haben sich in den vergangenen Monaten in den mittelhessischen Impfzentren ihre Spritze gegen das Coronavirus abgeholt - in einigen Monaten werden unter anderem die Zelte in Marburg und Lahnau wieder abgebrochen. Artikel zu diesem Thema wurden im Laufe der Woche besonders häufig geklickt. Gegen Mitte der Woche wurde es heiß. Ein Artikel zum Thema Hitze war dabei besonders gefragt.

Samstag

Tage des Marburger Impfzentrums sind gezählt

Mehr als 100 000 Mal sind bisher Menschen im Impfzentrum auf dem Marburger Messeplatz geimpft worden. Im Herbst soll damit Schluss sein. Erstimpfungen enden schon deutlich früher.

Sonntag

Limburg Impfzentrum geht in den Endspurt

Ende September wird der letzte Bürger im Landkreis Limburg-Weilburg seine Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum erhalten. Die Kreisspitze ist nicht glücklich über die Entscheidung.

So kann es aussehen, wenn das Smartphone zum Impfnachweis wird. (Archivfoto: dpa)

Montag

Digitaler Impfpass startet: Das muss man jetzt wissen

Ab jetzt gibt es den digitalen Impfnachweis bundesweit in Apotheken. Geimpfte können so ihren Status künftig auch per Smartphone nachweisen. Doch wie funktioniert das genau?

Im Jahr 2015 eröffnet das Fashion-Outlet-Center in Montabaur. Nun ist geplant, die Verkaufsfläche von 10 000 auf 21 800 Quadratmeter zu erweitern. Die Stadt Limburg und andere Kommunen sind dagegen. (Archivfoto: Nitz-Fotografie)

Dienstag

Limburg verteidigt Innenstadt gegen Outlet-Angriff

120 statt 60 Läden, Vergrößerung auf eine Fläche von drei Fußballfeldern: Der Fabrikverkauf in Montabaur soll wachsen. Nachbar Limburg hat sich Verbündete gegen das Projekt gesucht.

Mittwoch

Delta-Variante: Auch Geimpfte müssen in Quarantäne

Der Lahn-Dill-Kreis bereitet sich auf die ansteckende Delta-Variante des Coronavirus vor. Kontaktpersonen von Infizieren müssen in Quarantäne - egal ob geimpft oder genesen.

Donnerstag

Arbeitsrecht: Was gilt bei Hitze am Arbeitsplatz?

Hohe Temperaturen können für Beschäftigte am Arbeitsplatz zur Belastung werden. Da sind die Arbeitgeber gefragt - denn mit einem Eis für alle ist es nicht getan.

Kaum soziale Kontakte, geschlossene Kitas, Schulen - darunter litten Kinder in der Corona-Krise. Die Folgen erleben auch Wetzlars Jugendamtsleiter Thomas Wüst und die Abteilungsleiterin Anissa Mahmood. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa)

Freitag

Jugendamt bereitet sich auf Lockdown-Langzeitfolgen vor

8987 Kinder und Jugendliche in Wetzlar waren während der vergangenen Corona-Monate vor allem eines: Zuhause, weitgehend ohne Kontakte zu Gleichaltrigen. Das hinterlässt Spuren.