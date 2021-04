Wochenrückblick: Von Ausgangssperre bis Impf-Lotterie

Autotuner im Visier der Polizei. Termin-Chaos bei der Corona-Schutzimpfung in Hessen. Und natürlich Ausgangssperre und Wintereinbruch im Lahn-Dill-Kreis: die mittelhessischen Themen der Woche. (Fotos: Caroline Seidel; Christoph Weber (2); Moritz Frankenberg/dpa; dpa; Syda Productions/stock.adobe; Kay Nietfeld/dpa)

REGION - Ausgangssperre, Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfung in Hessen und mögliche Privilegien für bereits Geimpfte: Diese Themen haben unsere Leser in der zurückliegenden Woche besonders interessiert. Was sonst noch Mittelhessen los war, lesen Sie in unserem Wochenrückblick.

Samstag

Polizei schreckt am Karfreitag Autotuner auf

Am Karfreitag hat die Polizei in Mittelhessen Raser und Autotuner ins Visier genommen. Einige aufgemotzte Fahrzeuge mussten stillgelegt werden. Warum der Fahrer eines Ferraris nun zu Fuß unterwegs ist, verrät unser meistgelesener Text vom Samstag.

Sonntag

Ausgangssperre: Weniger Zeit für Einkauf und Fast Food

Seit 1. April gilt im Lahn-Dill-Kreis strenger Corona-Regeln mit nächtlicher Ausgangssperre. Dies lies einige Betreiber im Dillkreis um ihre Umsätze fürchten. Andere passten ihr Geschäft direkt den neuen Regeln an.

Montag

Ausgangssperre: Kaum Verstöße, aber viele Fragen

Auch am Montag war die Ausgangssperre im Lahn-Dill-Kreis noch in aller Munde. Laut Polizei stoße diese größtenteils auf Akzeptanz vonseiten der Bevölkerung. Einige haben die neuen Corona-Regeln aber nicht verstanden.

Dienstag

Winterchaos auf den Straßen im Dillgebiet

Die Rückkehr des Winters und starker Schneefall hat am frühen Dienstagmorgen für zahlreiche Unfälle und gesperrte Fahrbahnen gesorgt. Nicht immer bleibt es nur bei Blechschäden. Unser meistgelesener Artikel am Dienstag.

Mittwoch

Impfterminvergabe: Lotteriespiel oder Algorithmus-Logik?

534.000 angemeldete Hessen warten auf Termine für die Corona-Schutzimpfung. Während einige gleich doppelt Glück haben, verzweifeln vor allem viele Menschen mit Vorerkrankungen.

Donnerstag

Long Covid: Und plötzlich geht nichts mehr

Der Zusammenbruch kommt unerwartet. Plötzlich ist der Körper am Ende. Claudia Ellert hat Long Covid. Die Corona-Spätfolgen könnten bald immer mehr Menschen betreffen. Ein bewegender Erfahrungsbericht konnte am Donnerstag noch einmal besonders viele Leser fesseln.