Wochenrückblick: Von einem Unwetter zum Intercity-Halt

Unwetter, Kampf gegen Auto-Poser und neue Intercity-Stopps gehörten zu den Themen der Woche auf mittelhessen.de.

MITTELHESSEN - Der Sommer hat seit Anfang der Woche eine Pause eingelegt. Ein Unwetter über Wetzlar fiel am Sonntag zwar kurz, aber dafür heftig, aus. Der Artikel dazu wurde besonders häufig geklickt. Sehr gefragt war auch der Artikel zu zwei neuen Intercity-Haltepunkten im Lahn-Dill-Kreis.

Samstag

Intercity hält nun auch in Wetzlar und Dillenburg

Ohne Umstieg an die Nordsee? Das ist seit Samstag von zwei Haltepunkten im Lahn-Dill-Kreis aus möglich. Die Bahn weitet den Sommerfahrplan aus.

Hochwasser in der Brühlsbachstraße, die für den Verkehr gesperrt werden musste. (Foto: Lothar Rühl)

Sonntag

Unwetter über Wetzlar ist kurz, aber heftig

Starkregen hat am Sonntagnachmittag einige Bereiche in Wetzlar kurzzeitig unter Wasser gesetzt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um die Fluten in den Griff zu bekommen.

Tempo 30 steht zwar auf Schildern und Fahrbahn - daran halten sich nach Ansicht der Bewohner von Flutgraben- und Uferstraße aber nicht alle Autofahrer. Vor allem abends werde in der Zu- und Abfahrt der Bachweide gerast. Die Stadt hat einen Ingenieur mit Prüfung der Verkehrssituation im Viertel beauftragt. Foto: Pascal Reeber

Montag

Wetzlar nimmt Kampf gegen Poser auf

Den Anwohnern der Bachweide reicht's. Poser und Raser nehmen das Areal und die Straßen in Beschlag. Die Stadt will nun konkrete Lösungen finden.

Dienstag

Lahn-Dill-Kreis bietet Sonderimpfaktion an

Im Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises findet vom 12. bis 14. Juli eine Sonderaktion statt. Die Kreisverwaltung stellte außerdem einiges rund um den Piks klar.

Mittwoch

Wetzlarer Anwohner haben Angst um ihre Häuser

Weil vor Jahrzehnten in Dutenhofen Lösungsmittel aus einer Reinigung ins Grundwasser gelangt sind, muss dieses nun über Jahre saniert werden. Die Anwohner sind besorgt.

Die Bosch-Gruppe plant den Verkauf der Buderus-Guss-Standorte in Breidenbach (Bild) und Ludwigshütte. Archivfoto: Buderus Guss

Donnerstag

Hinterland: Buderus Guss steht zum Verkauf

Schock für 640 Buderus-Mitarbeiter in Breidenbach und Ludwigshütte: Eigentümer Bosch will die Gießerei verkaufen. Offenbar gibt es schon Interessenten.

Joachim Hillmeier. Foto: Krankenhaus St. Vincenz

Freitag

Limburg: Chefarzt Joachim Hillmeier geht in den Ruhestand

Als Joachim Hillmeier vor 19 Jahren im Limburger St. Vincenz-Krankenhaus begann, stand er für innovative, moderne Medizin. In einem Bereich leistete er dann auch Pionierarbeit.