Wochenrückblick: Von Extremismusvorwürfen bis Normalität

MITTELHESSEN - Welche Nachrichten und Geschichten haben die Leser in der Zeit vom 22. bis 28. Mai am meisten interessiert? Unsere Wochenrückschau der meistgelesenen Artikel.

Samstag

24-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß

Eine junge Autofahrerin aus Dillenburg ist am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Dillenburg-Frohnhausen und Haiger-Oberroßbach ums Leben gekommen.

Sonntag

Familienfotos statt Kinderpornos

Überraschende Wende im Kinderpornoprozess vor dem Dillenburger Amtsgericht: Im Verfahren gegen einen 37-Jährigen stellten sich die Anklagepunkte vor Gericht völlig anders dar.

Montag

Gastronomie-Neustart: "Keiner macht einen Test für Kaffee"

Die Testpflicht hat in Wetzlar am Wochenende offenbar viele Menschen vom Besuch im Restaurant oder der Eisdiele abgehalten. Zudem haben viele Lokale erst gar nicht geöffnet.

Am Pfingstmontag waren in Wetzlar viele Menschen unterwegs, die Außengastronomie blieb aber teils leer. (Foto: Pascal Reeber)

Dienstag

19-jähriger Weinbacher tot in Wohnung aufgefunden

War es Mord oder Totschlag? Ein Familienmitglied hat einen toten 19-Jährigen in seiner Wohnung in Elkerhausen entdeckt. Noch sind viele Fragen offen.

Mittwoch

In Wetzlar kehrt die Normalität zurück

Nach Auslaufen der Notbremse und mit sinkenden Inzidenzen geht in Wetzlar wieder vieles, was vorher untersagt war: ein Über-, Rück- und Ausblick.

Vorher ein Schnelltest, währenddessen eine Maske: Die Wetzlarer Feuerwehren haben den Übungsbetrieb in einer Gruppengröße von zunächst neun Personen wieder aufgenommen. Das Foto zeigt eine Übung am Freitag in Niedergirmes. (Foto: Feuerwehr Wetzlar)

Donnerstag

Welcher Abstand zur Zweitimpfung ist bei Biontech ideal?

Warum sich beim Zeitabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung mit Biontech Geduld auszahlen kann, erklärt eine neue Studie aus Großbritannien.

Freitag

Milli Görüs - Ein Fall für den Verfassungsschutz?

Bislang hat der Verfassungsschutz die Milli-Görüs-Bewegung als Beobachtungsfall eingestuft. Wetzlars Ortsverein äußert sich zu den immer wieder aufkommenden Extremismusvorwürfen.