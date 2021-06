Wochenrückblick: Von Gewinnern, Neustarts und Corona-Tests

Von einem glücklichen Eurojackpot-Gewinner bis zum Thermenbesuch: Das sind die Themen, die Mittelhessen in dieser Woche bewegt hat. (Fotos: dpa; Olivia Heß; dpa; Mika Beuster; Timo König; Martin H. Heller; Lahn-Dill-Bergland-Therme)

MITTELHESSEN - Wie nah Glück und Pech zusammen liegen, zeigt unser Wochenrückblick. Der hessische Eurojackpot-Gewinner dürfte vor lauter Glück wohl schier platzen. Ganz anders liegt die Gefühlswelt vermutlich bei dem Autofahrer, der in Wetzlar in eine Schaufensterscheibe gekracht ist. Und auch die die anderen meistgelesenen Themen der vergangenen Woche bilden eine ganze Bandbreite der Gefühlswelt ab. Aber sehen Sie selbst...

Samstag

Lottorekord: Hesse knackt 90-Millionen-Eurojackpot

Der mit 90 Millionen maximal gefüllte Eurojackpot geht an einen einzigen Gewinner in Hessen. Jeweils rund 2,7 Millionen Euro gehen nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Sonntag

Zu schnell: Auto landet im Schaufenster

In der Wetzlarer Innenstadt landet am Samstagabend ein Auto in Schaufenstern. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Montag

Biergarten oder Friseur – wann brauchen Sie einen Test?

Diese Corona-Regeln gelten für Hessen in der Gastronomie und bei „körpernahen Dienstleistungen“. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Dienstag

Limburg-Weilburg: Restaurants und Geschäfte öffnen wieder

Seit Dienstag steht fest: Fünf Tage in Folge lag die Corona-Inzidenz unter 50. Damit kommen weitere Lockerungen: Ab Mittwoch gilt im Landkreis Limburg-Weilburg die hessenweite Corona-Stufe 2.

Mittwoch

Friseure fühlen sich auch von Kunden im Stich gelassen

Die Türen sind offen, die Kassen bleiben leer: Friseure aus Wetzlar und Umgebung klagen über Kunden, die Termine spontan absagen. Für manchen Unternehmer hat das bereits Folgen.

Donnerstag

Erster Auftritt im Hessentagskostüm

Die Kostüme, in denen das Hessentagspaar Lisa und Felix Hoffmann die Stadt Haiger repräsentieren wird, sind fertig.

Freitag

Das gilt beim Besuch der Lahn-Dill-Bergland-Therme

Schwimmbäder öffnen in der Region und nun ist auch die Lahn-Dill-Bergland-Therme an der Reihe. Ab 7. Juni dürfen Gäste wieder nach Bad Endbach kommen - unter Auflagen.