Wochenrückblick: Wahl, Gallusmarkt und Ende der Impfzentren

Unser Wochenrückblick zeigt die Themen, die unsere Nutzer am meisten interessiert haben. Fotos: Czernek/dpa/Gajdosch/Keller/Manges/Reeber

MITTELHESSEN - Unser Rückblick startet mit einer Welle: Das neue Wetzlarer Parkhaus macht optisch definitiv Eindruck. Am Sonntagabend verursacht dann der Sieg von Direktkandidatin Dagmar Schmidt über Hans-Jürgen Irmer ein kleines politisches Beben im Lahn-Dill-Kreis. Seismoligisch ist das wohl kaum zu erfassen - dafür aber durch unsere Artikelstatistik. Unser Überblick der Wochen-Klickhits.

Samstag

Wetzlars neues Parkhaus vor Eröffnung

Wetzlar ist um eine Welle reicher: Das siebte Innenstadtparkhaus hat die Stadteinfahrt vom Gloëlknoten schon vor seiner Fertigstellung deutlich verändert. Mit interaktiver Grafik.

Besonders gefragt waren am Sonntagabend unsere Artikel zur Wahl. Bei diesem war das Interesse besonders groß: Dagmar Schmidt hat das LDK-Direktmandat gewonnen, Hans-Jürger Irmer ging leer aus. Damit ist der Wahlkreis nach 16 Jahren wieder in der Hand der Sozialdemokraten. Der Kontrahent reagierte fair.

Montag

Wetzlarer Gallusmarkt soll stattfinden

Klein, aber fein: Offenbar gibt es grünes Licht für Mittelhessens größten Vergnügungs- und Verkaufsmarkt - den Gallusmarkt in Wetzlar. Er soll in veränderter Form stattfinden.

Fußgängerzone? Von wegen! In Wetzlar gleicht sie stellenweise einer Automobilausstellung von Porsche und Co. Im Rathaus vermisst man jegliche Einsicht der Fahrer.

Der Klassiker: ein Porsche in der Fußgängerzone. Vor allem die Tatsache, dass in der Bahnhofstraße vor allem PS-starke Automobile scheinbar unbehelligt parken dürfen, schürt bei vielen Fußgängern und Radfahrern den Zorn. (Foto: Pascal Reeber)

Ort des Gedenkens: Auf dem Hof von St. Bonifatius werden Blumen, Kerzen und Fotos aufgestellt. (Foto: Czernek)

Mittwoch

Mitschüler gedenken den bei einem Unfall auf der A5 verunglückten 19-Jährigen. In Gottesdiensten wird an sie erinnert, in den Schulen leisten Seelsorger Unterstützung.