Wolf im Kreis Marburg-Biedenkopf unterwegs

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist nach etwa zwei Jahren zum ersten Mal ein Wolf nachgewiesen worden. Symbolfoto: Swen Pförtner/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist zum ersten Mal nach rund zwei Jahren ein Wolf nachgewiesen worden. Seine Spuren seien im April an drei toten Schafen und einem Lamm bei Bad Hersfeld sowie an einem Rehkadaver bei Cölbe gefunden worden, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz in Wiesbaden am Freitag mit.

Um welchen Wolf es sich handele, werde noch genetisch untersucht. Denkbar sei etwa die Wölfin mit der Bezeichnung GW1142f, die seit Januar im Kreis Hersfeld-Rotenburg sesshaft ist, und der Rüde GW1939m, dessen Aufenthalt in der Region seit Dezember 2020 mehrfach nachgewiesen wurde.