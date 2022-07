Wölfe erobern Gebiete langsam zurück - auch in Mittelhessen

Vermehrt werden in Hessen wieder Wölfe gesichtet - und auch nachgewiesen. So auch in den Kreisen Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf. Symbolfoto: dpa

MITTELHESSEN - Er streift auch wieder durch mittelhessische Wälder und Wiesen: der Wolf! Laut "Wolfsmonitoring in Hessen" wurden im Lahn-Dill-Kreis und im Landkreis Marburg-Biedenkopf in 2022 bislang drei Wolfsnachweise offiziell erbracht. In ganz Hessen, darunter unter anderem auch der benachbarte Vogelsberg- oder Wetteraukreis, waren es in diesem Jahr bislang insgesamt 57. Hinzu kamen in Hessen bisher 47 Verdachtsfälle - bei den hier als "abgeschlossen" markierten Fällen handelte es sich nicht selten um Hunde oder Füchse, bei manchen steht derweil die genetische Analyse noch aus und bei anderen war keine Artbestimmung möglich. Zuständig für das "Wolfsmonitoring" ist das Wolfszentrum Hessen (WZH) im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG).

In Mittelhessen wurde ein Wolf im April dieses Jahres in Solms und Haiger sowie in Breidenbach nachgewiesen. Bereits im Februar hatte zudem etwa im Homberger Ortsteil Ober-Ofleiden im Vogelsberg ein Wolf für Aufregung gesorgt, da er an einem Sonntag auf einer Straße mitten durch den Ort streifte - einen Tag später hatte eine Pressesprecherin des HLNUG die Sichtung bestätigt: "Das Video, das eine Anwohnerin eines Ortsteils von Homberg am Wochenende in einer Straße in Ortsrandlage aufgenommen hat, zeigt einen Wolf."

Auf den Kanälen von mittelhessen.de in den sozialen Medien wurden die Sichtungen und Verdachtsfälle teils heiß diskutiert. Nicht selten trafen hier der Tierschutzgedanke sowie auch die Freude darüber, dass der Wolf wieder da ist, auf die ebenfalls berechtigten Sorgen etwa von Landwirten, die Angst um ihre Weidetiere haben. Zumindest etwas von der Sorge konnte Franziska Vogt, Sprecherin beim Hessischen Landesamt, nehmen: Wölfe würden sich in erster Linie von Reh- und dann von Schwarzwild ernähren; Nutztiere würden dagegen gerade mal ein Prozent der Beute ausmachen.

WIEDER WÖLFE IN HESSEN "Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Wölfe in Deutschland massiv bejagt und schließlich ausgerottet, auch in Hessen. Nun erobern sie ihre alten Gebiete langsam zurück. Für den Artenschutz ist die Rückkehr der Wölfe eine gute Nachricht. Durch die Vorgaben der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie gehört der Wolf zu den durch das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützten Tierarten in Deutschland. Die Chance, einen Wolf zu Gesicht zu bekommen, ist für Menschen äußerst gering. Dennoch bereitet das Tier vielen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Weidetierhalterinnen und -haltern in Hessen Sorgen. Die Landesregierung nimmt diese Bedenken ernst und schafft mit dem Wolfsmanagementplan Rahmenbedingungen, die einen möglichst konfliktfreien Umgang mit dem Wolf ermöglichen." (Quelle: Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)

"Ich wünsche mir für die Wölfe, dass die Menschen sie einfach nur in Ruhe lassen, ihnen nicht hinterherlaufen, weil sie sie so toll finden, oder sie verscheuchen wollen!"

Elli Radinger, Wolfs- und Hunde-Expertin

Mit Blick auf Wolfssichtungen in Mittelhessen sagte Wolfs- und Hunde-Expertin Elli Radinger aus Wetzlar , die sich seit Jahrzehnten mit Wölfen befasst und sie erforscht, Anfang März in einem Interview: "Ich wünsche mir für die Wölfe, dass die Menschen sie einfach nur in Ruhe lassen, ihnen nicht hinterherlaufen, weil sie sie so toll finden, oder sie verscheuchen wollen, sondern dass sie sie einfach in Ruhe ihr Leben leben lassen."

Welche Fälle haben sich in den vergangenen Monaten in den Landkreisen Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und Limburg-Weilburg zugetragen? Ein Überblick.

Lahn-Dill-Kreis

Solms gibt es einen Wolf, Ingibt es einen Wolf, das ist seit April 2022 Gewissheit - dies wurde auch offiziell bestätigt . Ein Beweisfoto von dem Tier war am Ostermontag von der Wildkamera des Oberbieler Jagdpächters Karl Süß geschossen worden.

150 Jahre nach ihrer Ausrottung sind die Wölfe nach Hessen zurückgekehrt. Offiziell bestätigt wird jetzt, dass sich ein Wolf auch in Solms niedergelassen hat. Er ist dort in eine Fotofalle getappt. Foto: Karl Süß

In der Zeit zuvor waren etliche gerissene Rehe in und um Solms entdeckt worden, wie auch der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (SPD) bestätigt hatte.

Hohenahr-Altenkirchen ließen weitere Rückschlüsse zu. Der Solmser Stadtverordnetenvorsteher Dieter Hagner war sich derweil schon Mitte Februar dieses Jahres ganz sicher gewesen, bei einem Spaziergang nahe der Kalkgrabenhütte in Burgsolms einen Wolf gesehen zu haben. Bei den Vorkommnissen im März sei nach Angaben des Wolfszentrums Hessen in beiden Fällen übrigens keine Wolfs-DNA gefunden worden - sondern von einem Hund und einem Fuchs. Aber: Das muss allerdings nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Hund und der Fuchs auch die Rissverursacher waren - vielleicht hatten sich beide nur als Aasfresser an dem Kadaver bedient. "Nachnutzer können DNA-Spuren vom Rissverursacher durch das Befressen des Kadavers auch gänzlich entfernen", schreibt das Hessische Wolfszentrum dazu auf seiner Internetseite. Bereits im März war vermutet worden, dass ein Wolf im Lahn-Dill-Kreis unterwegs ist . An verschiedenen Orten kam es zu vermeintlichen Wolfssichtungen; tote Rehe und ein Ziegenkadaver inließen weitere Rückschlüsse zu. Der Solmser Stadtverordnetenvorsteher Dieter Hagner war sich derweil schon Mitte Februar dieses Jahres ganz sicher gewesen, bei einem Spaziergang nahe der Kalkgrabenhütte ineinen Wolf gesehen zu haben. Bei den Vorkommnissen im März sei nach Angaben des Wolfszentrums Hessen in beiden Fällen übrigens keine Wolfs-DNA gefunden worden - sondern von einem Hund und einem Fuchs. Aber: Das muss allerdings nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Hund und der Fuchs auch die Rissverursacher waren - vielleicht hatten sich beide nur als Aasfresser an dem Kadaver bedient. "Nachnutzer können DNA-Spuren vom Rissverursacher durch das Befressen des Kadavers auch gänzlich entfernen", schreibt das Hessische Wolfszentrum dazu auf seiner Internetseite.

Haiger der nächste offizielle Nachweis. Ebenfalls im April, ungefähr 40 Kilometer weiter, folgte dann inder nächste offizielle Nachweis. Dies hatte die Untersuchung eines Rehkadavers ergeben . Besonders in diesem Fall: Das Tier konnte sogar identifiziert und von Experten dem Territorium Leuscheid zugeordnet werden, der genetische Fingerabdruck entlarvte Wolfsrüde "GW2478m". Das Wolfsterritorium Leuscheid, seine Heimat, liegt länderübergreifend zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, etwa 60 Kilometer Luftlinie fast genau westlich von Dillenburg.

Spekulationen gab es indes im Juni im Wetzlarer Stadtteil Blasbach: Hat ein Wolf ein Reh auf einer Koppel gerissen? Die Reste des Rehkadavers seien außerhalb von Blasbach gefunden worden, wie ein Sprecher des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie mitteilte. Einige Körperteile hätten gefehlt. "Die Fraßspuren können durch unterschiedliche Tierarten verursacht worden sein. Wolfstypische Merkmale wären zum Beispiel ein gezielt platzierter Kehlbiss. In dem vorliegenden Fall fehlen allerdings Kopf und Hals des Rehs, sodass diesbezüglich keine Informationen vorliegen", hieß es aus dem Landesamt weiter. Der Kadaver sei durch eine vom HLNUG beauftragte Wolfsberaterin dokumentiert und eine DNA-Probe genommen worden.

Marburg-Biedenkopf

Klarheit herrscht derweil seit April rund um Breidenbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf: ein offizieller Nachweis des "Wolfsmonitoring". Nach Ansicht der hessischen Wolfsbeauftragten Susanne Jokisch vom hessischen Wolfszentrum handelte es sich vermutlich um ein Tier, dass durch die Region gewandert ist. Nahe des Breidenbacher Ortsteils Wiesenbach war eine Kotprobe genommen worden, die von der Wildtiergenetik des Senckenberg-Insituts ausgewertet wurde. Gefunden worden waren die Kotspuren von einer Pferdebesitzerin. Im vergangenen Jahr war eines ihrer Fohlen gerissen worden - möglicherweise von einem Wolf. "Seitdem hat sie immer die Augen offengehalten", sagte Tierarzt Dr. Michael Weiler, der im privaten Netzwerk "Wolf-Monitor Hessen" aktiv ist und die Probe an das HLNUG geschickt hatte.

Achenbach hatte keine Probe mehr entnommen werden können, weil der Kadaver fehlte. Es gab aber Fotos: "Das war vom Fraßbild her eindeutig", sagte der Tierarzt, der auch Wolfsbeauftragter des hessischen Pferdesportverbandes ist. Er geht davon aus, dass sich in der Region mehrere Wölfe aufhalten. Darauf deuteten Sichtungen und Bilder von Wildkameras hin, die seit zwei Jahren immer wieder mitgeteilt würden. Der Ansicht von Dr. Weiler nach steht der Nachweis im direkten Zusammenhang mit dem Riss einer Ziege am ersten Mai-Wochenende nahe Achenbach . Inhatte keine Probe mehr entnommen werden können, weil der Kadaver fehlte. Es gab aber Fotos: "Das war vom Fraßbild her eindeutig", sagte der Tierarzt, der auch Wolfsbeauftragter des hessischen Pferdesportverbandes ist. Er geht davon aus, dass sich in der Region mehrere Wölfe aufhalten. Darauf deuteten Sichtungen und Bilder von Wildkameras hin, die seit zwei Jahren immer wieder mitgeteilt würden.

Der Eigentümer der Ziege in Achenbach, der anonym bleiben wollte, hatte damals gegenüber mittelhessen.de den Vorfall bestätigt - und dabei ging es nicht nur um eine Ziege. "Ein Schaf war im Netz aufgehangen, davor lag die fast gänzlich aufgefressene Ziege", sagte er. Ein Lamm, dass zu dem toten Schaf gehört, fehlte. Wie er sich künftig gegen Wölfe schützt, hatte er offengelassen.

Limburg-Weilburg

Limburg-Weilburg beim Landkreis eine Förderung Derweil hatten im Mai insgesamt 14 Schaf- und Ziegenhalter ausbeim Landkreis eine Förderung für Zäune mit einer Spannung von 3000 Volt beantragt. Eine Antwort auf die Frage, ob es Wölfe im Landkreis gebe, wollten die Fraktionen von CDU und SPD im Kreistag eine Antwort haben. Außerdem wollten sie Anfang Mai von der Verwaltung wissen, ob es ein Vorbeuge- und Informationskonzept im Kreis zum Thema Wolf gebe. Hintergrund der Anfrage war, dass bundesweit die Konflikte zwischen der Bevölkerung und dem Wolf stetig zunehmen, wie es in der Begründung gehießen hatte - Nutztierschäden würden zunehmen.

Zur Erinnerung: Im Mai 2020 waren in Villmar und Würges tote Kälber gefunden worden - Verdacht: Wolfsriss. Genproben hatten damals aber gezeigt, dass keines der toten Kälber von einem Wolf gerissen wurde, denn in beiden Fällen hatte es vielmehr Hinweise auf Füchse gegeben. Seit diesem Verdacht hat sich offenbar nichts in den vergangenen zwei Jahren an der Wolfssituation in der Region geändert: Derzeit gibt es keinen im Landkreis sesshaften Wolf, wie die Verwaltung auf die Anfrage von CDU und SPD antwortete.

