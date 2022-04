Wolle wird in Marburg-Biedenkopf zu Dünger

Pellets aus Schafwolle erzielen laut der Kreisverwaltung Marburg-Biedenkopf eine "nachhaltige Verwendung der Wolle und bieten vielfältige Vorteile für Pflanzen und Boden". Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Besitzer von Schafen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf haben nach Angaben der Kreisverwaltung zusammen mit der Ökomodell-Region des Landkreises neue Wege für die Vermarktung von Schafwolle gefunden: Schafwollpellets. Die Pellets würden sich als Naturdünger für den Garten ebenso wie für den Balkon eignen und seien ab sofort im lokalen Handel erhältlich.

Schafwolle sei reich an gebundenen Nährstoffen, die nur langsam an die Erde abgegeben würden. Die Nährstoffverfügbarkeit für die Pflanzen betrage rund zehn Monate, sodass sich die Pellets als nachhaltiger Langzeitdünger eignen würden. Es habe sich auch gezeigt, dass die Wolle nicht nur wertvolle Nährstoffe liefere, sondern auch als Wasserspeicher diene.

Verkaufsstellen

in der Region

Erhältlich seien die Schafwollpellets in der Region ab sofort im Marburger Gartencenter, Stephan-Niderehe-Straße 11, sowie bei der Direktvermarktung Klingelhöfer in Großseelheim, Marburger Ring 49, und beim Josera-Erbacher Großhandel Bieber in Rauchenberg-Josbach, Lischeider Straße 4.