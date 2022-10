Würdigung für Lebensretterinnen aus dem Ebsdorfergrund

Landrat Jens Womelsdorf (v. l.) hat Maria Wellner, Renate Bölts-Dettmann und Martina Erkel für ihr schnelles und verantwortungsbewusstes Handeln im Notfall ausgezeichnet. Auch Elisabeth Newton (Erste Beigeordnete) dankte den Helferinnen für ihren Einsatz. (© Landkreis Marburg-Biedenkopf)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Aufmerksamkeit und entschlossene Erste Hilfe retten Leben: Das haben Martina Erkel, Maria Wellner und Renate Bölts-Dettmann aus dem Ebsdorfergrund bewiesen. Für ihr schnelles und verantwortungsbewusstes Handeln im Notfall hat der ehemalige Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) den Retterinnen eine Öffentliche Belobigung ausgesprochen. Die Urkunden hat Landrat Jens Womelsdorf (SPD) im Marburger Landratsamt überreicht.

Am Abend des 2. März 2021 meldete Renate Bölts-Dettmann ihren Ehemann bei der Polizei als vermisst. Sie gab an, dass er auf seiner gewöhnlichen Route durch den Cappeler Wald wandern wollte. Doch nach etwa zwei Stunden, der sonst üblichen Dauer der Wanderung, sei ihr Ehemann noch nicht zurückgekehrt. Da er bereits eine Herz-OP hinter sich hatte, war seine Ehefrau in Sorge, dass ihm etwas passiert sein könnte. Erste Abfragen in den Krankenhäusern seitens der Polizei verliefen ergebnislos.

Kurz darauf meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen bewusstlosen Mann an der Kreisstraße 41 in Cappel Richtung Ebsdorfergrund-Frauenberg, auf den die Beschreibung des Vermissten passte. Bei der Verkehrsteilnehmerin handelte es sich um Maria Wellner, eine Nachbarin der Familie Bölts-Dettmann. Die ebenfalls anwesende Martina Erkel leistete mit Herzdruckmassage und Beatmung solange Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte vor Ort waren. Maria Wellner kümmerte sich anschließend um Renate Bölts-Dettmann.

Entschlossene und schnelle Erste Hilfe rettet Leben

Laut Aussage des Notarztes war es dem schnellen und beherzten Einschreiten von Maria Wellner und Martina Erkel zu verdanken, dass Renate Bölts-Dettmanns Ehemann überlebt hat. Auch, dass seine Ehefrau ihren Mann so schnell als vermisst gemeldet hatte, habe zu seiner Rettung beigetragen.

"Martina Erkel, Maria Wellner und Renate Bölts-Dettmann haben gezeigt, dass Aufmerksamkeit im Alltag sowie entschlossene und schnelle Erste Hilfe Leben retten kann. Für ihr Handeln verdienen sie ein öffentliches Zeichen der Würdigung und des Respekts", machte Landrat Womelsdorf deutlich.

Die Ausgezeichneten seien echte Vorbilder. Anregerin der Öffentlichen Belobigung für die drei Frauen war die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf.