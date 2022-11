Die Eisenbahnfreunde Treysa laden zu Sonderfahrten am Jahresende ein. (© Gerhard Hohl)

SCHWALMSTADT-TREYSA - Auf dem Weg nach Treysa macht die Dampflok 58 311 bei den Eisenbahnfreunden Wetterau in Bad Nauheim Halt, um Kohle und Wasser zu bevorraten. Diese Gelegenheit nutzen die Treysaer Eisenbahnfreunde, um am 27. Dezember eine Nostalgie-Fahrt in Bad Nauheim beginnen zu lassen. Der "Glühweinexpress" fährt nach Herborn und weiter über Haiger nach Würgendorf. Auf der steigungsreichen Strecke kann die Dampflok Baujahr 1922 beweisen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

Einst verband die Hellertalbahn Gießen mit dem Ruhrgebiet. Auf ihrem Weg wird die Dampflok in Herborn mit Wasser versorgt. Die Zwischenzeit kann mit einem Besuch des Herborner Eisenbahnvereins oder der Altstadt genutzt werden.

Der Zug beginnt in Bad Nauheim 9.00 Uhr, mit den Halten in Butzbach 9.15 Uhr, Gießen 9.45 Uhr, Wetzlar 10.35 Uhr, Herborn 11.15 bis 13.15 Uhr, Dillenburg 13.25 Uhr, Würgendorf 14 Uhr. Die Rückfahrt beginnt um 14.30 Uhr.

Eine gemütliche Glühweinfahrt bieten die Eisenbahnfreunde für Familien, Vereine und andere Eisenbahnfans am Mittwoch, den 28. Dezember, im Dampfsonderzug nach Limburg an. Während der Reise im beheizten Zug durch das Lahntal kann man sich mit Glühwein, Lebkuchen und anderen Leckereien auf die Limburger Altstadt einstimmen. Traditionell findet der Weihnachtsmarkt noch bis zum 29. Dezember statt, sodass man ohne Weihnachtstrubel den Markt genießen kann.

Auch der Limburger Dom ist einen Besuch wert. Die Dampflok 58 311 bespannt den bewirtschafteten Sonderzug. Die Fahrt beginnt in Treysa um 7 Uhr, mit Stationen in Neustadt 7.13 Uhr, Stadtallendorf 7.29 Uhr, Kirchhain 7.39 Uhr, Marburg 8.07 Uhr, Niederwalgern 8.22 Uhr, Gießen 8:46 Uhr, Wetzlar 9.59 Uhr, Weilburg 11.20 Uhr. Die Ankunft in Limburg ist für 13 Uhr vorgesehen. Die Rückfahrt beginnt um 17 Uhr.

Im Fahrpreis sind die Sitzplatzreservierung, die Rückfahrkarte und ein Glühwein oder Kinderpunsch enthalten. Die Fahrt kann nur bei ausreichender Beteiligung stattfinden. Es wird um frühzeitige Buchung gebeten.

Weitere Informationen zur Fahrt sowie Fahrkarten mit Platzreservierungen sind unter www.eftreysa.de oder per Telefon 06698 / 9110 441 erhältlich.