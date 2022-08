ZAC Sommer-Varieté kommt

Für Lachmuskelkater will der Vollblutkomiker Jeff Hess mit seinem "Durchgeknallten für Fortgeschrittene" sorgen. Foto: ZAC Varieté

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Das "ZAC Sommer-Varieté" gastiert wieder in der Marburger Waggonhalle. Der Veranstalter verspricht ein Programm, vollgepackt mit Fantasie, Komik, Temperament, Illusionen und Poesie.

Eine öffentliche Generalprobe der 46. Ausgabe des ZAC-Varieté findet am Donnerstag, 18. August, um 20 Uhr statt. Karten hierzu kosten 10 Euro plus Gebühren im Vorverkauf oder 15 Euro an der Abendkasse. Die Künstler: Moderation und Zauberkunst übernimmt Luke Dimon. Bei dem charmanten Entertainer trifft Zauberei auf Comedy, Bauchreden verschmilzt mit Zuschauerinteraktion, Gesang, Improvisation, Mentalmagie und Poesie.

Akrobatik

der Spitzenklasse

Die ukrainische Künstlerin Nataliia Vorona ist ein "hochkarätiges Multitalent, das durch Schönheit, Eleganz, tänzerische Leichtigkeit und Akrobatik der Spitzenklasse besticht", heißt es in der Ankündigung. Sie verzaubere ihr Publikum nicht nur in luftiger Höhe, sondern auch mit Bodenakrobatik. Für Lachmuskelkater will der Vollblutkomiker Jeff Hess mit seinem "Durchgeknallten für Fortgeschrittene" sorgen. Der aus New York City stammende Schauspieler und Clown verbinde seine einzigartige Form des Slapsticks mit einer faszinierenden Körpersprache.

Die Kunst der Kontaktjonglage

Und Paul Klain ist der "Meister der Objektmanipulation, mit unglaublicher Fingerfertigkeit": Die Kunst der Kontaktjonglage ist eine Symbiose aus Pantomime, Jonglage, Tanz und Magie. Diese seltene Darbietungsform verbinde Harmonie und Präzision mit Balancegefühl. Mit dabei sind auch wieder Zauberer Juno, der die Künstler in die Marburger Waggonhalle eingeladen hat, sowie die Jazzrobots, die - wie schon seit Jahren - die musikalischen Akzente in der Show setzen.

Weitere Vorstellungen und Tickets: 19., 20., 21., 26., 27. und 28. August, je 23 Euro plus Gebühr im Vorverkauf oder 29 Euro an der Abendkasse, 24. und 25. August, je 20 Euro plus Gebühr oder 25 Euro an der Abendkasse.