Zahlreiche Online-Betrugsfälle in Mittelhessen

MITTELHESSEN - Aktuell erstatten immer mehr Bürger aus Mittelhessen Anzeige bei der Polizei wegen Betruges. Das teilte die Polizei mit. Die Opfer nutzten dabei die Paypal-Funktion "Für Familie und Freunde" für Online-Einkäufe und gingen damit einer weitverbreiteten Betrugsmasche auf den Leim.

Die Betrüger sind, nach Angaben der Polizei, auf verschiedene Online-Plattformen unterwegs. Außer auf den beliebten Auktionsportalen, tummeln sich die Täter unter anderem auch auf Kleinanzeigenplattformen. Dort locken sie zunächst ihre Opfer mit attraktiven Angeboten an. Kommt es zum Kauf, räumen sie nicht selten den Opfern bei Bezahlung über die besagte Paypal-Funktion einen Rabatt ein, um nach eigenen Angaben so die Gebühren des Finanzdienstleisters für Verkäufer zu umgehen. Was wie ein freundliches Entgegenkommen auf die Opfer wirkt, ist jedoch eine Betrugsmasche. Denn wird das Geld überwiesen, bleibt die Lieferung aus und der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar. Die Polizei rät daher dringend davon ab, Waren oder Dienstleistungen online über die Paypal-Option "Für Familie und Freunde" zu bezahlen.

Ermittlungen oft erfolglos

Die Ermittlungen zu Tätern hinter den PayPal-Konten führen laut offiziellen Angaben meist ins Leere. Ein Grund dafür ist, dass bei der Registrierung eines Kontos lediglich persönliche Daten abgefragt werden und die einrichtende Person eine E-Mail-Adresse sowie eine Mobilfunktelefonnummer angeben muss. Bankkonto- oder Kreditkartendaten sind nicht zwingend für die Registrierung eines Paypalkontos notwendig. Mit Fantasienamen und anonymen E-Mail-Adressen sowie mit auf nicht reale Personen registrierte Mobilfunknummern eröffnen die Betrüger gleich mehrere Konten. Im Anschluss kann das Konto genutzt werden, um Geld auf dieses Konto überweisen zu lassen oder von diesem an andere Konten weiterzuleiten. Eine Überprüfung der Daten für diese Kontoform findet seitens des Bezahldienstes nach Polizeiangaben nicht statt. Sind die von den Opfern gezahlten Beiträge auf dem Konto der Betrüger eingegangen, verschieben sie diese zeitnah auf andere Konten. Damit laufen Ermittlungsanfragen der Polizei zu den Kontoinhabern beim Online-Bezahldienst ins Leere. Das Geld ist futsch und die Täter können nicht ermittelt werden.

Käuferschutz gewährt sichere Online-Einkäufe

Deshalb rät die Polizei dazu diese Bezahlfunktion ausschließlich für Transaktionen mit Personen, die Ihnen persönlich bekannt sind zu nutzen. Für alle anderen Personen lohnt es sich, den Käuferschutz durch Bezahlung mit der Paypal-Funktion "Für Waren und Dienstleistungen" in Anspruch zu nehmen. Nur so seien laut Polizei sichere Online-Einkäufe gewährleistet. Der Käuferschutz ermöglicht den Kunden eine Rückerstattung des überwiesenen Betrages, sollten die Waren ausbleiben oder reklamiert werden müssen. Diese Transaktionen sind jedoch für den Empfänger der Zahlung kostenpflichtig. Der Dienstanbieter erhebt dafür eine Grundgebühr und einen Anteil an der Transaktionssumme. Die Funktion "Für Familie und Freunde" sieht diese Rückfallebene nicht vor. Dabei entfällt dieser Käuferschutz. Der Bezahldienst selbst macht seine Kunden explizit darauf aufmerksam, bevor die Bezahlung über diese Funktion angewiesen wird. Trotz einer entsprechenden Warnung vor Abschluss des Bezahlvorganges, gehen offensichtlich viele PayPal-Kunden das Risiko ein, Opfer eines Betruges zu werden. Das heißt, der Kunde verzichtet bewusst auf diesen Rettungsschirm und geht das Risiko ein, Betrügern aufzusitzen. Mutmaßlich attraktiv ist diese Bezahlfunktion, weil PayPal diese gebührenfrei für alle Beteiligten anbietet.

Aus diesem Grund warnt die Polizei, wie bereits erwähnt, ausdrücklich davor bei Online-Einkäufen auf den Käuferschutz zu verzichten.