Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Gießen und Marburg in Höhe der Anschlussstelle Weimar-Roth sucht die Polizei nach Zeugen. Am späten Abend des 15. November war ein 33-Jähriger aus noch unbekannten Gründen mit seinem weißen VW Tiguan von der Straße abgekommen und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.