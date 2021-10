Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf B3

(Symbolfoto: dpa)

FRONHAUSEN/STAUFENBERG - Auf der B3 zwischen Marburg und Gießen ist es am Freitag gegen 19.30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall eines Fahranfängers gekommen. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Stadtallendorf befuhr die B3 in Richtung Gießen. In einer langgezogenen Linkskurve zwischen Fronhausen-Bellnhausen und Staufenberg-Süd kam sein Wagen aus aktuell ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam in einer Böschung zum Stehen.

Der 18 Jahre alte Mitfahrer wurde aus dem Pkw geschleudert. Die 19-jährige Mitfahrerin konnte durch Anwesende aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Er wurde ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren im Einsatz. Die Bundesstraße 3 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für insgesamt zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Neben der polizeilichen Unfallaufnahme wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Nummer (0641) 70063755 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

