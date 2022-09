Zwischen Kirchhain und Stadtallendorf: Strecke weiter gesperrt

Bei Kirchhain im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein Zug mit einem Traktor zusammengestoßen. (Foto: Nadine Weigel/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KIRCHHAIN - Am Mittwochabend, 31. August, gegen 20.10 Uhr ist ein aus Stadtallendorf kommender Güterzug am Ortseingang von Kirchhain im Landkreis Marburg-Biedenkopf mit einem Traktor zusammengeprallt (wir berichteten). Laut Polizei wurde der Zugführer dabei leicht verletzt. Weitere Verletzte gab es nicht, da der Schlepper führerlos auf die Gleise gerollt sei. Wie die Bahn am Donnerstagnachmittag mitteilte, wird die Strecke bis auf Weiteres gesperrt sein.

Der Traktor wurde bei dem Zusammenstoß völlig zerstört. Wie es dazu kam, dass der Traktor ins Rollen kam, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch den Aufprall war die Lok, so die Polizei weiter, teilweise aus den Gleisen gesprungen, zudem wurde die Oberleitung in Teilen abgerissen.

Lesen Sie auch: Ende des 9-Euro-Tickets: Was sagen die Mittelhessen?

Die Polizei rechnete schon am Mittwochabend mit einer längeren Sperrung der Bahnstrecke. Nach Einschätzung der Experten sei das betroffene Streckengleis auf rund 150 Metern stark beschädigt worden. Die Bauteams müssten Schotter, Oberleitung und Oberleitungsmasten umfangreich erneuern. Das zweite Gleis sei nach eigehender Überprüfung durch die Instandhalter intakt. "Daher steht dieses nach Abschluss der Aufräumarbeiten und Abtransport des Zuges am Freitagvormittag, 2. September, wieder für den Bahnverkehr zur Verfügung. Eine valide Prognose, wann die Züge wieder regulär über den zweigleisigen Streckenabschnitt zwischen Stadtallendorf und Kirchhain fahren können, ist derzeit noch nicht möglich", teilt eine Bahnsprecherin mit.

Streckensperrung dauert an

Aktuell werde der Fern- und Güterverkehr weiter umgeleitet. Im Regionalverkehr würden die Züge des RE30 ab Marburg in Richtung Frankfurt und ab Stadtallendorf in Richtung Kassel verkehren. Außerdem der RB40 fährt ab Hanau bis Kirchhain und ab Stadtallendorf in Richtung Treysa. Für die Fahrgäste zwischen Kirchhain und Stadtallendorf sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.



RE30, RB40, RB41, RE98: aktuelle Störung (Stand 01.09.,10:01 Uhr) https://t.co/p6aaX1uBLv— RMV Info (@RMVinfo) September 1, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Die Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Fahrtmöglichkeiten über die Reiseauskunft unter www.bahn.de oder in den Apps DB Navigator und DB Streckenagent zu informieren.