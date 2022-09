Zwischen Kirchhain und Stadtallendorf: Zug rammt Traktor

Bei Kirchhain im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein Zug mit einem Traktor zusammengestoßen. (Foto: Nadine Weigel/dpa)

KIRCHHAIN - Am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr ist ein aus Stadtallendorf kommender Güterzug am Ortseingang von Kirchhain im Landkreis Marburg-Biedenkopf mit einem Traktor zusammengeprallt (wir berichteten). Laut Polizei wurde der Zugführer dabei leicht verletzt. Weitere Verletzte gab es nicht, da der Schlepper führerlos auf die Gleise gerollt sei. Der Traktor wurde bei dem Zusammenstoß völlig zerstört. Wie es dazu kam, dass der Traktor ins Rollen kam, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Durch den Aufprall war die Lok, so die Polizei weiter, teilweise aus den Gleisen gesprungen, zudem wurde die Oberleitung in Teilen abgerissen.

Die Polizei rechnete schon am Mittwochabend mit einer längeren Sperrung der Bahnstrecke. Auch am Donnerstagmorgen war laut Bahn noch nicht absehbar, wie lange die Strecke aufgrund der wohl aufwendigen Reparaturarbeiten noch gesperrt sein wird. Betroffen von der Sperrung sind die Züge RE30, RB40, RB41 und RE98 in Richtung Kassel und in Richtung Frankfurt, zwischen Stadtallendorf und Kirchhain wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.



RE30, RB40, RB41, RE98: aktuelle Störung - Bitte überprüfen Sie Ihre Fahrt in der Verbindungsauskunft.— RMV Info (@RMVinfo) September 1, 2022

Die Deutsche Bahn bittet Pendler und Zugreisende, sich unbedingt vorab über die jeweilige Zugverbindung zu informieren und auf die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig zu achten.