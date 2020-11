Familiengeschichte erhalten

Sabrina Rücker wurde 1998 in Marburg geboren, ist in Weipoltshausen aufgewachsen und lebt heute in Berlin.

Sie hat an der Met Film School Berlin, dem deutschen Ableger einer Londoner Filmhochschule, studiert. Den Studiengang Practical Film Making hat sie mit einem Bachelor of Arts abgeschlossen.

Zum Ende des Studiums konnte sie wählen, ob sie einen Abschluss als Regisseurin, Produzentin oder Cutterin machen wollte. Sie entschied sich dafür, Regie zu führen. Ihr Abschlussfilm "Opa Schorsch und Oma Ulla" ist nicht zufällig ein Dokumentarfilm - sie hat sich schon während des Studiums für das Genre begeistert.

Mit Freunden hat Rücker den 12 Berlin Student Film Club gegründet. Das Konzept: Filmemacher zeigen einmal im Monat in einer Bar Kurzfilme und bekommen von den Zuschauern Feedback.

Derzeit arbeitet die 22-Jährige freiberuflich als Cutterin und in einer Werbeagentur.