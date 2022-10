Karina Schlemper-Latzel wird Bürgermeisterin in Lohra

Karina Schlemper-Latzel ist neue Bürgermeisterin von Lohra. (© Christian Röder)

Lohra - Karina Schlemper-Latzel (Bündnis für Bürgernähe Lohra, BfB) wird die neue Bürgermeisterin in Lohra und damit Nachfolgerin von Georg Gaul. Schlemper-Latzel hat sich in der Stichwahl am Sonntag denkbar knapp gegen Sven Pölkemann (parteilos) durchgesetzt. Schlemper-Latzel holte 1218 Stimmen und damit nur elf Stimmen mehr als der unterlegene Pölkemann.

Schlemper-Latzel gewinnt die Wahl mit 50,23 Prozent der Wählerstimmen, Pölkemann kommt auf 49,77 Prozent. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag bei 54,88 Prozent. Auch beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Schlemper-Latzel vorn gelegen. Damals holte sie 41,23 Prozent der Stimmen. Pölkemann war mit 36,11 Prozent auf Rang zwei gelandet. Als dritter Kandidat war Jan Klefenz (parteilos) angetreten. Er erhielt die drittmeisten Stimmen (22,66 Prozent) und hatte es damit nicht in die Stichwahl geschafft.

Der bisherige Bürgermeister in Lohra, Georg Gaul (parteilos), musste sein Amt gesundheitsbedingt aufgeben. Er war seit 2006 Bürgermeister. Zuletzt hatten ihn die Wähler in Lohra im September 2017 mit einer Zustimmung von 73,96 Prozent im Amt bestätigt.