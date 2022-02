Lohra steckt 3,6 Millionen Euro in Feuerwehr und Straßen

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 der Gemeinde Lohra sieht ein Gesamtvolumen in Höhe von gut 12,1 Millionen Euro vor. Da der Kämmerer im ordentlichen Ergebnis mit Ausgaben in Höhe von knapp 12,1 Millionen Euro rechnet, ergibt sich ein Überschuss von 47 446 Euro. Da die Gemeinde mit außerordentlichen Erträgen in Höhe von gut 1,4 Millionen Euro rechnet, ergibt sich ein Gesamtüberschuss von über 1,48 Millionen Euro. Der Finanzhaushalt schließt dagegen mit einem Minus in Höhe von 91 801 Euro. Dies ergibt sich daraus, dass die Gemeinde für Investitionen mit knapp 3,7 Millionen Euro mehr ausgibt, als sie daraus mit gut 3,26 Millionen Euro einnimmt. Das sich ergebende Defizit in Höhe von 428 777 Euro erhöht sich um weitere 136 625 Euro, weil den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 472 800 Euro Auszahlungen von 609 425 Euro gegenüberstehenDieses Minus kann der positive Saldo aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 473 601 Euro nicht komplett ausgleichen.

Für Investitionen will die Gemeinde 472 800 Euro aufnehmenAn Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen in künftigen Jahren sind 550 000 Euro vorgesehen.