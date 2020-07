Müll bei Oberweidbach in die Landschaft geworfen

Symbolfoto: VRM

Bischoffen-Oberweidbach (red). Zwischen Oberweidbach und Rodenhausen ist Müll illegal in die Landschaft geworfen worden. Die Polizei in Herborn ermittelt.

Der Müll liegt in der Gemarkung von Oberweidbach in der Nähe der Schneeberger Straße unweit der scharfen Kurve der Landesstraße L 3047. Bei dem Abfall, der an zwei wenige Meter voneinander entfernten Orten liegt, handelt es sich um mehrere Holzobstkisten und unter anderem einen Glaskasten, der möglicherweise als Aquarium oder Terrarium gedient hat.

Vor allem wegen einer mit dickem Filzstift aufgetragenen Beschriftung des Glaskastens hoffen die Ermittler auf Hinweise: Aufgemalt waren zwei Herzen und aufgeschrieben die Namen "Cookie", "Willy" und "Lemon".

Hinweise erbittet die Polizei in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50.