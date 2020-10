1000 Polizisten machen im Herrenwald ernst

Jetzt teilen:

Stadtallendorf. Die einen haben ihn gefürchtet, die anderen herbeigesehnt. Der Tag R - der Tag des Rodungsbeginns auf der Trasse der A 49 - beginnt düster, die Sonne dringt kaum durch die ersten Oktobernebel des Jahres. Noch nicht im Dannenröder Wald, aber im Herrenwald, vor den Toren Stadtallendorfs, beginnen, von mehr als 1000 Polizisten beschützt, die Subunternehmer der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) mit den Baumfällarbeiten.

Ihnen gegenüber stehen rund 40 Umweltaktivisten in selbst gebauten Baumhäusern oder auf sogenannten Tripods, das sind dreibeinige Konstruktionen aus Baumstämmen, auf denen jeweils ein Mensch sitzt oder unter denen einer hängt, um mit dem Einsatz seines Körpers Polizisten und Waldarbeiter am Vordringen zu hindern.

"Ist das hier Dannenrod?"

Stadtallendorf, ehemals eine der größten Munitionsfabriken des Dritten Reichs und Bundeswehrstandort mit langer Tradition, ist Truppenaufmärsche gewohnt. Aber so ein Aufgebot hat die Industriestadt, die die Welt vor allem mit Überraschungseiern und Nutella beglückt, wohl auch noch nicht gesehen. Dutzende "Wannen" - so nennen die Aktivisten die Mannschaftstransporter der Polizei - sind entlang der Bundesstraße nach Neustadt aufgereiht.

Nach dem schnell unterbundenen Versuch einer Sitzblockade kesselt die Polizei rund 30 Aktivisten auf einer Waldlichtung ein.

Nummernschilder und Ärmelabzeichen verraten, dass das Gros der Polizisten heute aus Bayern und Nordrhein-Westfalen kommt. Immer wieder mal werde ich von Polizeibeamten gefragt, ob das hier der Dannenröder Wald sei, und wo eigentlich genau die Autobahn verlaufen werde, deren Bau ihr Einsatz ermöglichen soll. Aus Hessen kommen anscheinend nur die ausnehmend freundlichen Pressesprecher, die mit wohlgesetzten Worten und aufrechtem Bedauern genervten Journalisten erklären, warum leider im Moment das nicht geht, was die Polizei auf ihrem eigenen Twitteraccount versprochen hat. Dort steht "Wir gewährleisten, dass Medienvertreter innerhalb des Schutzbereichs nahe an das Camp herantreten dürfen."

Mit Hebebühnen holten Höhenretter die Aktivisten von den Bäumen. Einsamer Aktivist auf Tripod.

Doch das erweist sich in der Realität als eher schwieriges Unterfangen. Nach einem langen Anmarsch quer durch den Wald (Straßen sind gesperrt) und immer entlang an einer Postenkette, die den Wald lückenlos abriegelt, werde ich von der Polizeipressestelle zum Waldrand, von dort ans andere Ende des Waldes und schließlich zurück zur Pressestelle geschickt. Dann werden alle Medienvertreter wieder zum Wald geschickt, wo man uns bedauernd mitteilt, dass ab hier leider Sperrgebiet ist. Ungläubiges Kopfschütteln, Telefonate, böse Kommentare, mehr Telefonate, dann dürfen wir doch zu der Handvoll eher ärmlicher Baumhäuser im Herrenwald. Auf einem Tripod hockt ein einsamer Aktivist und winkt: "Schön, dass ihr da seid".

Den Aktivisten ist offenbar sehr an Öffentlichkeit gelegen, der Polizei weniger. Gereizte Beamte drängen uns nach wenigen Fotos ab und erweitern die mit Flatterband markierte Sperrzone immer weiter. Ein Medienkollege wird lauter und schließlich sogar pampig. Ein Polizist raunt einem anderen zu: "Wir haben, falls nötig, genug Kabelbinder dabei." Wir werden schließlich soweit abgedrängt, bis sämtliche Baumhäuser bis auf zwei außer Sichtweite sind. Auch Sabine Leidig, parlamentarische Beobachterin und Bundestagsabgeordnete der Linken sowie Beobachtern der evangelischen Kirche wird der Zugang verweigert.

Die Polizei macht erst Sicherheitsbedenken, dann Vorgaben der Forstverwaltung geltend. Im Wald würde gerodet. Das sei zu gefährlich. Nun, wir wollen aber nicht zu den Sägen, sondern zu den Baumhäusern. Nach einigem Hin- und Her wird uns doch ein kleines Areal zugewiesen, eine Art Pressetribüne, auf der wir die nächsten Stunden auf das Unvermeidliche warten. Oben in den Bäumen versuchen die Aktivisten, mit ihren Liedern das Röhren der näherkommenden Harvester zu übertönen.

Weiter oben im Wald wird plötzlich viel geschrien. Nach weiterem Hin und Her dürfen wir die journalistische Komfortzone mit uniformiertem Geleit verlassen.

Auf einer Waldlichtung versuchen rund 30 Vermummte mit einer Sitzblockade einen Polizei-Unimog aufzuhalten, der die Barrikaden beseitigen soll, die jetzt noch die Hebebühnen blockieren, mit denen die Baumhäuser geräumt werden sollen. Vor einigen Tagen, als die Sonne noch vom Himmel brannte, haben Aktivisten im Dannenröder Wald eine Planierraupe mit derselben Taktik stundenlang blockiert . Im trüben Oktober der Rodung dauert es nur wenige Minuten, bis sie weggetragen und eingekesselt werden. Frust macht sich breit, Polizisten werden erst beschimpft, dann beleidigt. Eine Aktivistin schreit eine Beamtin an: "Du bist nur eine Marionette des Patriarchats." Die verschränkt lächelnd die Arme vor der Brust und sagt: "Also, ich komme ganz gut mit meinen Kollegen zurecht."

Nur die Ouvertüre

Unten vor der "Pressetribüne" machen sich die Höhenretter für ihren Einsatz bereit, versuchen ins Gespräch mit den alles andere als Rettungswilligen zu kommen. "Am Besten, ihr bleibt einfach unten", schallt es von oben herab. Als sich die am Nachmittag endlich eingetroffenen Hebebühnen den Baumhäusern nähern, klettern die Aktivisten hinauf ins Geäst. "Die können froh sein, dass wir nicht in China sind", meint ein Polizist, dann wäre das hier in zwei Tagen vorbei". Dann schaut er mich erschrocken an. "Das schreiben Sie jetzt aber nicht, das war nur Spaß, wirklich!"

Bei Einbruch der Dunkelheit zieht die Polizei Bilanz: Sechs Festnahmen, 13 Platzverweise und 70 Personalienfeststellungen von Aktivisten hat sie gezählt. Acht "Bauwerke" und zwei Tripods wurden beseitigt. Doch noch immer seien rund 30 Aktivisten im Wald und in weiteren Baumhäusern. Auch in Deutschland dauert eine Waldräumung also wenigstens zwei Tage. Und der Herrenwald ist nur die Ouvertüre. Im viel schwerer zugänglichen Dannenröder Wald warten rund zehnmal so viele Baumhäuser auf den nächsten Tag R.