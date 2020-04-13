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Montag, 13.04.2020 - 19:00
4 min

12 000 Traubeneichen in Cappel gepflanzt

Warum wurden bei Cappel so viele Bäume gefällt? Ein Ortstermin mit dem Revierförster gibt Antwort auf diese Frage ...

Von Birgit Schönig
Ein großes Stück des Cappeler Waldes wurde abgeholzt. Foto: Birgit Schönig

Ein großes Stück des Cappeler Waldes wurde abgeholzt. Foto: Birgit Schönig

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Fotos
Ein großes Stück des Cappeler Waldes wurde abgeholzt. Foto: Birgit Schönig

Ein großes Stück des Cappeler Waldes wurde abgeholzt. Foto: Birgit Schönig

Ein Borkenkäfer krabbelt über die umgedrehte Rinde eines abgeholzten Baumes in Cappel. Foto: Birgit Schönig

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Jürgen Reibert ist Revierförster in Marburg. Foto: Birgit Schönig

Jürgen Reibert ist Revierförster in Marburg. Foto: Birgit Schönig

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