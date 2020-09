13 Betriebe setzen Zeichen für interkulturelle Vielfalt

Oberbürgermeister Thomas Spies (2.v.r.) und Kreisbeigeordneter Marian Zachow (r.) überreichen den Preis in der Kategorie große und mittlere Organisationen an Vertreterinnen der CSL Behring GmbH. Foto: Freya Altmüller/Stadt Marburg

Marburg (red). Viele Arbeitgeber aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf haben sich um das neue Gütesiegel "Interkulturelle Vielfalt leben" beworben. Nun überreichten Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) und der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) diese Siegel erstmals an 13 Betriebe.

Mit dem neuen Gütesiegel wurden Arbeitgeber ausgezeichnet, die sich in der Region für interkulturelle Vielfalt einsetzen. "Ob Integration gelingt, entscheidet sich nicht in Berlin, sondern hier vor Ort", sagte Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies während der Verleihung im Erwin-Piscator-Haus mit Blick auf politische Rahmenbedingungen zur Zuwanderung. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow sagte zu den Vertretern der Unternehmen: "Sie haben einen Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern: Sie sind besser aufgestellt im Ringen um Fachkräfte". Das Gütesiegel erhielten die Agentur für Arbeit Marburg, die C+P Bildung GmbH, die CSL Behring GmbH, der Verein Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Schwesternschaft Marburg, die ERDAR Consulting - IT Center Biedenkopf GmbH, der Friseursalon haaribo Marburg, die Hausengel Holding AG, die GSK Vaccines GmbH, der Magistrat der Universitätsstadt Marburg, die Sparkasse Marburg-Biedenkopf, die Stadtwerke Marburg GmbH, das Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH und die Zahnarztpraxis Al Hamoud.

Das Siegel ist für zwei Jahre gültig. Bewerben können sich Betriebe allerdings bereits wieder zwischen Februar und April 2021, da die Auszeichnung jährlich verliehen wird.