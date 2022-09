138 digitale Tafeln für die Schulen in Marburg

Was auf der digitalen Tafel im Hintergrund zu sehen ist, lässt sich auf bis zu neun andere Geräte übertragen - zum Beispiel ein Handy - und die Schüler*innen können interaktiv lernen. Foto: Nadja Schwarzwäller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Die Stadt Marburg investiert eine Million Euro in die Umsetzung des Medienentwicklungsplans. 138 digitale Tafeln für die Schulen sollen bis zum Ende des Jahres angeschafft werden. 78 davon erreichen die ersten Schulen bereits in den Sommerferien. Das hat die Stadt Marburg jetzt mitgeteilt.

"Gute Bildung braucht auch gute Voraussetzungen", sagte Stadträtin und Bildungsdezernentin Kirsten Dinnebier in der Grundschule Marbach, die derzeit mit fünf digitalen Tafeln ausgerüstet wird. "Viele Bereiche unseres Lebens und unseres Alltags werden immer digitaler, das betrifft auch die Lehre", so Dinnebier.

Lieferengpässe führen

zu Wartezeiten

Die Investition dafür erfolgt aus dem städtischen Haushalt und fließt sowohl in die Anschaffung der Tafeln und deren Montage wie auch in Software und deren Installation, in Schulungen für die Lehrkräfte sowie die Demontage und Entsorgung der alten Geräte. Die digitalen Tafeln ersetzen vor allem in die Jahre gekommene Vorgänger. Aufgrund der derzeitigen Marktsituation gebe es allerdings erhebliche Lieferengpässe. Deshalb sei eine gewisse Flexibilität der Schulen nötig, was den Zeitpunkt der Montage betreffe, so Dinnebier. Die digitalen Tafeln stellten einen Schwerpunkt des Medienentwicklungsplanes dar, den die Stadtverordnetenversammlung im November 2021 beschlossen habe.

Fotos Was auf der digitalen Tafel im Hintergrund zu sehen ist, lässt sich auf bis zu neun andere Geräte übertragen - zum Beispiel ein Handy - und die Schüler*innen können interaktiv lernen. Foto: Nadja Schwarzwäller Stadträtin und Bildungsdezernentin Kirsten Dinnebier (2. v. l.) freut sich gemeinsam mit (v. l.) Annegret Schäfer, Leiterin der Grundschule Marbach, sowie Leonora Grau und Jaqueline Donath vom Medienzentrum über die neuen digitalen Tafeln, mit denen Marburgs Schulen derzeit ausgestattet werden. Foto: Nadja Schwarzwäller 2

Die Mittel aus dem Digitalpakt von Bund und Land investiert Marburg vorerst vor allem in den Ausbau der Netzwerk-Infrastruktur. Denn die ist nötig, um die Tafeln zu nutzen. Der städtische Medienentwicklungsplan sieht vor, dass bis Ende 2025 alle Räume der Schulen, die für den Unterricht genutzt werden, flächendeckend damit ausgestattet sind. Das Medienzentrum und der Fachdienst Schule organisieren und betreuen den gesamten Prozess.