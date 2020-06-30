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Dienstag, 30.06.2020 - 12:45
3 min

1500 Tablets für die Schüler

Von Michael Rinde
Ministerin Kristina Sinemus (v.l.), Minister Alexander Lorz, Abgeordneter Horst Falk, Dezernent Marian Zachow und Landrätin Kirsten Fründt verteilten die ersten Geräte. Foto: Michael Rinde

Ministerin Kristina Sinemus (v.l.), Minister Alexander Lorz, Abgeordneter Horst Falk, Dezernent Marian Zachow und Landrätin Kirsten Fründt verteilten die ersten Geräte. Foto: Michael Rinde

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Stadt und Kreis Marburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Kirchhain,-stadt Kirchhain
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