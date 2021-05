16-Jähriger am Steuer eines Porsche?

In Marburg hat die Polizei einen 16-Jährigen am Steuer eines Porsche Cayenne erwischt. Der Jugendliche bestreitet, durch die Stadt gefahren zu sein. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

MARBURG - Als die alarmierte Polizei den gesuchten weißen Porsche Cayenne auf dem Marburger Messeplatz am Mittwochabend, 5. Mai, am Afföller antraf, saß ein 16-Jähriger am Steuer. Der bestritt nach Angaben von Polizeisprecher Martin Ahlich allerdings, bei der auffälligen Fahrt zwischen Leopold-Lucas-Straße und Messeplatz gefahren zu sein.

Nach den Ermittlungen kam es dabei vermutlich zwischen 19 und 19.50 Uhr zunächst in der Leopold-Lucas-Straße und dann noch in der Neuen Kasseler Straße zu Überholmanövern trotz Gegenverkehrs. Zusätzlich fiel das Auto dann auf dem regennassen Messeplatz im Afföller durch rasantes Fahren und Drifts selbst an unübersichtlichen Stellen auf.

Die Polizei bittet Fahrzeugführer und Fußgänger, die durch das geschilderte Fahrverhalten behindert oder gefährdet wurden, sich zu melden. Gleich mehrere Anrufer meldeten der Polizei das Fahrverhalten auf dem Messeplatz.

Als die Polizei eintraf, stand der Porsche und auf dem Fahrersitz saß der 16 Jahre alte Jugendliche, der seine Fahrereigenschaft abstritt. Die Polizei sorgte neben den Maßnahmen gegen den Jugendlichen zudem durch eine entsprechende Ansprache und dem Hinweis auf nach wie vor gültige Kontaktbeschränkungen dafür, dass sich die Ansammlung von etwa 15 nahe beisammenstehenden Fahrzeugen samt Insassen sofort von dem Parkplatz entfernte. Hinweise auf einen Einfluss von Alkohol und oder Drogeneinfluss bei den Fahrern waren nicht erkennbar.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 21-40 60 entgegen.