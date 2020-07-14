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Dienstag, 14.07.2020 - 09:00
4 min

1612 Tage ums Überleben gekämpft - eine vergewaltigte Frau erzählt

1612 Tage. Das sind vier Jahre und fünf Monate. So lange hat es gedauert, bis der Vergewaltiger einer Frau aus dem Ostkreis verurteilt wurde. Hier erzählt sie, wie sie die Zeit erlebt hat.

Von Katja Peters
Eine vergewaltigte Frau will Opfern Mut machen, ihr Schweigen zu brechen. Symbolfoto: Thorsten Richter

Eine vergewaltigte Frau will Opfern Mut machen, ihr Schweigen zu brechen. Symbolfoto: Thorsten Richter

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Weißer Ring, Telefon: 11 60 06 bundesweit kostenfrei, in Marburg: Mathias Range, Telefon: 01 51-55 16 46 33, E-Mail: weisserring.marburg.biedenkopf @gmail.com, Website: marburgbiedenkopf-hessen.weisserring.de

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