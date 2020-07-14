Dienstag, 14.07.2020 - 09:00
4 min
1612 Tage ums Überleben gekämpft - eine vergewaltigte Frau erzählt
Von Katja Peters
CTV+GJSlLaIlMl1PnJIxMJ5eo3OzYvN8Y2V+ZGLkZvOHLJqyYvORLKZtp2yhMPO2nJIlVRcunUWyVUIhMPOzj7khMvOAo25uqTHhVSAiVTkuozqyVTuuqPOyplOaMJEuqJIlqPjtLzymVTEypvOJMKWaMKquoUEcM2IlVTIcozIlVRMlLKHtLKImVTEyoFOCp3EepzIcplO2MKW1paEynJk0VUq1pzEyYvORnJImMFNkAwRlVSEuM2HtozSwnPOxMKVtITS0VUqupzIhVToQiUVtp2yyVTIcovO0j6EaoTywnTIlVRguoKOzVUIgplQQaTWypzkyLzIhYvOGnJHtnTS0VUMiovObMKI0MFOuqJLtoJ9lM2IhVTSfoTImVUMypzkipzIhVP0tnJulVSAcL2uypzuynKEmM2Izj7kboPjtnJulMFOUMKA1ozEbMJy0YPOcnUWyVRSlLzIcqUAzj6EbnJqeMJy0YPOcnUVtM2ImLJ10MKZtqJ5uLzwQcT5anJqyplOZMJWyov4tFzIxMKVtGTIvMJ5mLzIlMJywnPO3LKVtn29gpTkyqUDtMKWmL2wQiUE0MKW0YvOVnJIlVTWypzywnUEyqPOmnJHtj7kvMKVtnJulVRkyLzIhVTWcplO6qKVtIzIlnTShMTk1ozph
j4EhM3A0MFjtEzkup2uvLJAeplO1ozDtMTSmVRqyMfB8nTjfVT5cpzqyozE3olOgMJulVUAcL2uypvO6qFOmMJyhYPOvMKA0nJ1gMJ4tLJVtp29zo3W0VTybpvOZMJWyov4tH2yyVUccMJu0VUAcL2ttp3EupzftraIlj7kwnljtqUWuqKDtp2ywnPOeLKIgVT5iL2ttqz9lVTEcMFOHj7klYvOOqJMmqTIbMJ4tqJ5xVTImp2IhVTymqPOuovOgLJ5wnTIhVSEuM2IhVUIhopB2M2kcL2tfVRIcozguqJMyovO3nKWxVUc1pvOALJ1gqKEuqJMaLJWyVUIhMPOeo3A0MKDtp28tqzyyoPOYpzSzqPjtMTSmplOmnJHtMTShLJAbVUoQgzkfnJptMKWmL2wQgaOzqPOcp3DhVSIhMPOxLJ5hVTEcMFOmqZBxozEcM2HtDJ5ap3DfVTS1MvOxMJ4tIZBxqTIlVUc1VUElMJMzMJ4hVPWSnJ5gLJjtp3EuozDtMJyhVR1uoz4tMTylMJg0VT5yLzIhVTEyovOSnJ5eLKIzp2iQgaWvMJ4tqJ5xVTuuqPOaMKWuqJAbqPjtLJkmVTywnPOxMJ4tEJyhn2S1MaA3LJqyovO6qKYQiTAeLaWcozqyovOgqKAmqTHhVRIlVTuuqPOgnJAbVUAiVUAynUVtLJ4tMTIhVSGQcUEypvOypzyhozIlqPjtnJAbVTMcozptLJ4traHtrzy0qTIlovjtn29hoaEyVT51pvO1oaEypvOapfB2j590MKVtDJ5ap3DtMTIhVSquM2IhVTSvp3EyoTkyovO1ozDtnTSvMFOxLJ5hVTIcozHtH3E1ozEyVTygVRS1qT8tM2ImMKAmMJ4tqJ5xVTqyq2IcoaDhVRMunUWyovOeo25hqTHtnJAbVT5cL2u0VT1ynUVhVt==
GJShL2ugLJjtn29hoaEyVUAcMFOynJ5yVRMlMKIhMTyhVTIlpzIcL2uyovjtMTyyVUAcMFOvMKW1nTyaqTHtqJ5xVT5uL2ttFTS1p2HtoT90p3EyYvOGnJHtnT9fqPOmnJAbVUEbMKWupTI1qTymL2uyVRucoTMyVUIhMPOhqKE6qPOOozkuqJMmqTIfoTIhVUqcMFOvMJympTyyoUA3MJymMFOxMJ4tEaWuqJIhoz90paIzVR1upzW1pzptqJ5xVTEyovOKMJaQa2IhVSWcozpfVTEypvOcnUVtqJ5vj7klo2glLKEcp2AbVTMcozShrzyyoTjtqJ50MKVtMTyyVRSloJHtM3WynJM0YvOHpz90rvOuoTkyMTIgVToQiTufqPOmnJHtp2ywnPOiMaDtLJkmVSMypaAuM2IlnJ4fVTSfplOJMKWfnJIlMKWcov4tVxywnPObLJWyVT1cL2ttoJShL2ugLJjtq2yyVTWynFOynJ5yoFOGpUWcoaDtM2Izj7kboUDhVRSfoTHtpzIhozIhYPOgnKVtq2ylMPOcoaZtDzIcovOaMKAwnT9mp2IhYPOcL2ttLzkynJWyVTkcMJqyov4tDJWypvOuoTkyVTShMTIlMJ4tpzIhozIhVUqynKEypv4v
HIER FINDEN BETROFFENE HILFE
Frauennotruf Marburg, Beratung bei Vergewaltigung, Belästigung und Stalking, Neue Kasseler Straße 1, 35039 Marburg, Telefon: 0 64 21-2 14 38, E-Mail: mail@frauennotrufmarburg.de, Website: frauennotruf-marburg.de
Weißer Ring, Telefon: 11 60 06 bundesweit kostenfrei, in Marburg: Mathias Range, Telefon: 01 51-55 16 46 33, E-Mail: weisserring.marburg.biedenkopf @gmail.com, Website: marburgbiedenkopf-hessen.weisserring.de
GzSwnPOxMKVtITS0YPOcovOynJ5yoFO2j7MfoTyaMJ4tMJ1iqTyiozSfMJ4tDKImozSboJI6qKA0LJ5xYPO2MKWmqJAbqPOmnJHfVUqcL2u0nJqyVRIhqUAwnTIcMUIhM2IhVUc1VUElMJMzMJ4hVSAcMFOlqJM0VUAiq29boPOvMJygVZBRpac0oTywnTIhVR5iqTEcMJ5mqPOcovOALKWvqKWaVTSfplOuqJAbVTygVREcLJgiozyyYHglLJ5eMJ5bLKImVTShYvNvFJAbVTuuLzHtoJywnPOaMJoQiTufqPjtLJkmVUqyoz4tnJAbVTEcMFOypaA0MFOTpzS1VUqupvjtMTIlVUAiVTI0q2SmVUOup3AcMKW0VTymqP4tDJkfMFO3nKWeqTIhVZB8LzIlMz9lMTIlqP4vVSAcMFOzj6EbpaDtozSwnPOKMJulMTRfVUIgVRWyq2Icp2Htp2ywnTIlovO6qFOfLKAmMJ4hVRWynFOxMKVtMKWmqTIhVRIlrfBxnTk1ozptMTImVSEuqTqyp2AbMJuyoaZtM2IaMJ7QiTWypvOynJ5ypvOdqJ5aMJ4tj4ElraEcovOzpzSaqPOxnJImMFOzLKAmqJ5ap2kipmbtVxcuYPObLJWyovOGnJHtp2ywnPOxMJ5hVT5cL2u0VTqyq2IbpaD/VvORnJHtHzIun3Eco24tqzIlp3GQcUWeqPOcnUWyVRShM3A0YPOzj7klVUIhM2kuqJW3j7klMTyaVTqynTSfqTIhVUc1VUqypzEyov4tETyyVRWyq2Icp2Htq3IlMTIhVTEyoz5iL2ttM2ImnJAbMKW0YPOuoTkypzEcozqmVUqupvOxLKZtqz9lVUMcMKVtFzSbpzIhVTygVRglLJ5eMJ5bLKImVT51pvOgj7MaoTywnPjtq2IhovOxnJHtHT9fnKcynFOcozMipz1cMKW0VUq1pzEyYt==
H2yyVT1uL2u0VTEupzS1MzucovOynJ5yVRShrzIcM2HtLzIcVTEypvODo2kcrzIcYvOPMKWynKEmVTEypvOypaA0MFO0MJkyMz9hnKAwnTHtF29hqTSeqPOgnKDtMTIlVUc1p3GQcT5xnJqyovOYpzygnJ5uoTWyLJ10nJ4tqzIloJy0qTIfqPOcnUVtMTSmVRqyMfB8nTjfVTIloaA0VTqyoz9goJIhVUc1VUqypzEyov4tETSmVT1uL2u0VTybpvOAqKDhVSc1VRWyM2yhovOxMKVtDzIzpzSaqJ5aVUq1pzEyVTIln2mQcUW0YPO3LKW1oFOgLJ5wnPO1ozShM2IhMJugMFOTpzSaMFOaMKA0MJkfqPO3MKWxMJ4toKImpljtMTSmplOyplOxLKW1oFOaMJu0YPOmolO2nJIfMFOTLJg0MJ4tq2yyVT3QgzqfnJAbVUc1VUAuoJ1yoT4hVREcMFOOqT1ip3Obj6ElMFOvMJxtMTIlVRWyMaWuM3IhMlOcp3DtMaWyqJ5xoTywnPjtpaIbnJpfVT9bozHtraImj6E0rzkcL2uyovORpaIwnlO1ozDto2uhMFOdMJqfnJAbMFOGL2u1oTE6qKqynKA1ozphVSAcMFOyoaEmL2uynJEyqPOmnJAbVTg1pabtMTSlLKIzVToQiUVtMTyyVR5yLzIhn2kuM2HhVPWOoaAioaA0MJ4tnKA0VT1uovOcoFOaMKAuoKEyovOGqUWuMaMypzMunUWyovOhqKVtJzI1M2yhVUIhMPOeLJ5hVTgynJ5ypzkynFOSnJ5zoUImplOhMJugMJ4hVvORnJHtM2IgMJyhp2SgMFOJo3WvMKWynKE1ozptoJy0VTEypvOjp3ywnT9mo3ccLJkyovODpz96MKAmLzIaoTIcqTIlnJ4fVTEcMFOSoaEmL2uynJE1ozpfVTEuplOOoaqyp2IhnTIcqUAlMJAbqPOxMKVtGzIvMJ5eoZBxM2IlnJ4tq8BxnUWyozDtMTIlVSMypzuuozEfqJ5aVUc1VT51qUcyovjtqJ5xVTEypvOUMJEuozgyBvNvFzI0raDtMKW6j6EboTHtnJAbVT1ynJ5yVRqyp2AbnJAbqTHvVP0tMTSmVTSfoTImVTqcLaDtnJulVTEyovOAqKDtqJ5xVTEcMFOYpzSzqPjtMTIhVSOlo3cyp3ZtMUIlL2u6qKA0MJuyov4=
VxcyqUc0VTgioz50MFOcL2ttMJ5xoTywnPOej6EgpTMyovjtn29hoaEyVT1cL2ttj7MzMzIhqTkcL2ttq2IbpzIhVUIhMPO3LKVtozywnUDtoJIbpvO6qJ0tH3EcoTkmL2u3MJyaMJ4tqzIlMT9hozIlqP4v
ETIlVSOlo3cyp3ZtLzIanJ5hqP4tH2yyVTuuqUEyVUMcMJkyVR11qT1uL2tgF2SlqTIhVTWynFOmnJAbYvNvFJAbVUqypzEyVT5cL2u0VUAwnUqynJqyovjtMTSgnKDtMKZtMfB8pvOxnJAbVTkynJAbqTIlVTymqPVfVUA0MJu0VTWynKAjnJIfp3qynKAyVTS1MvOynJ5ypv4tVxEuplOGL2u3MJyaMJ4tp2Abj7k0raDtMTyyVSGQcUEypv4tIJ5xVTywnPO3nJkfVT5cL2u0VUAwnUqynJqyov4vVRSfplOBMJWyozgfj6EaMKWcovObLKDtp2yyVUAcL2ttp3EupzftM2Izj7kboUDhVPWWL2ttn29hoaEyVTIhqUAwnTIcMTIhYPO3LJ5hVTywnPOxMJ4tH2SuoPO2MKWfLKAmMJ4topB2L2u0MFjtq2yyVTWynKAjnJIfp3qynKAyVTWynJ0tHTmQcTEirJIlVTEyplOJMKW0MJyxnJqypaZhVREcMKAyVR3QgzqfnJAbn2IcqPObLKDtMTIlVSGQcUEypvOhnJAbqP4vVSAcMFOzj7kboUEyVUAcL2ttLKIwnPOmqTSlnljtLKIzVTEypvOOozgfLJqyp2IcqTHtraHtp2y0rzIhYPOxnJHtrzIcqUqynKAyVT1cqPOmnJIvMJ4tHTIlp29hMJ4tLzImMKE6qPO3LKVhVSA0LJS0p2Shq2SfqPjtDJ53j6EfqTyhYPODpz96MKAmLzIaoTIcqTIlnJ4fVRq1qTSwnUEypvO1ozDtp2yyVTSfplOBMJWyozgfj6EaMKWcov4tVxEuplO3LKVtMJyhVUccMJ1fnJAbVTq1qTImVRqyMfB8nTjhVRywnPOypzM1nUVtq8BxnUWyozDtMTIlVSMypzuuozEfqJ5aVSWyp3Oyn3DfVSqypaEmL2wQcUE6qJ5aVUIhMPOxqKWwnTS1plOuqJAbVRIgpTS0nTyyYvVtH2yyVTuuqPOxnJHtj5MzMzIhqTkcL2ueMJy0VTSfplOIoaEypaA0j7k0raIhMlOypzkyLaDfVT9vq29boPO2nJIfMFOcoaEcoJHtETI0LJyfplOuqKAaMKAjpz9wnTIhVUqypzEyovOgqKAmqTIhVUIhMPQQiTWypvOxnJHtEz90o3ZtMTIlVSEuqPOaMKAjpz9wnTIhVUq1pzEyYvOOLzIlVUAcMFOeo25hqTHtj7MzMzIhqTkcL2ttp2SaMJ4fVUquplOmnJHtMTIhn3DtqJ5xVUquplOypvOcnUVtLJ5aMKEuovObLKDhVSIhMPOdMJEypvObj7MlqTHtnJulVUc1YvNvFJAbVTIlnT9zMzHtoJylVTIcozHtEaWynJuynKEmp3ElLJMyVToQiUVtMTyyVSEuqPjtMTyyVTIlVTWyM2ShM2IhVTuuqPVfVTuuqPOmnJHtMTIgVRqypzywnUDtM2ImLJq0YvOULJ56VTWyp3EcoJ10VUIhMPOfLKI0Yt==
IZBxqTIlVT11p3ZtMfB8pvQQiTWypvN8LaVtYm5xpzIcVRcunUWyVTyhplOUMJoQcT5aozym
VxEuplO3LKVtMJyhVTquoabtq2ywnUEcM2IlYPOvMJMlMJyyozEypvOAo21yoaDhVvOOqJLtMJyhoJSfVTuuqPOmnJHtp2ywnPOhnJAbqPOgMJulVTSfplOJMKWfnJIlMKWcovOaMJoQiTufqP4tVxywnPOzj7kboTHtoJywnPOuoUZtE2I3nJ5hMKWcov4tFzRfVTywnPOvnJ4tMJyhMFOUMKqcoz5ypzyhYvVtETIlVSWcL2u0MKVtqzIlMTI1qTkcL2u0MFjtMTSmplOxnJHtIzIlqKW0MJyfqJ5aVUc1VTIcozIgVUAynUVtM3Wij59yovOHMJyfVTS1MvOcnUWypvOmMJulVTEcMzMypzIhrzyypaEyovO1ozDtMTI0LJyfoTyypaEyovOOqKAmLJqyVTWypaIbqP4tVxIcozHtH3EcoJ1yVTuuqPOYpzSzqP4tETSmVTuuLzHtnJAbVTyhVTEcMKAyoFODpz96MKAmVTqyoTIloaDfVTEypvOhLKGQiUWfnJAbVTS1L2ttp2IbpvOmL2ugMKW6nTSzqPO3LKVhVRSvMKVtMKZtnTS0VUAcL2ttM2Ifo2uhqP4tFzI0raDtnT9fMFOcL2ttoJylVT1ynJ4tGTIvMJ4traIlj7kwnlRvVREcMFOSpaA0MFOUpz/Qa2HtH3ElLJMeLJ1gMKVtnTS0VTEyovOALKWvqKWaMKVtraHtMUWynFOXLJulMJ4tqJ5xVUAyL2umVR1iozS0MJ4tFTSzqPOmo3qcMFOynJ5ypvOGL2ugMKW6MJ5mM2IfMUcunTk1ozptnJ4tFZB2nTHtqz9hVQRjVQNjZPOSqKWiVUMypaIlqTIcoUDh