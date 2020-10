17-Jährige verletzt mehrere Polizisten in Marburg

Was als Streit zwischen zwei jungen Leuten begann, hat die Marburger Polizei Freitagnacht ordentlich auf Trab gehalten. Insbesondere eine 17-Jährige widersetzte sich den Beamten nach allen Kräften. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

Marburg (red). Ein Ausflug in die Marburger Oberstadt endete in der Nacht zum Freitag, 9. Oktober, erst in eine verbalen, dann in einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Der Test eines 19-jährigen Marburgers zeigte 2,1 Promille, der einer 17-Jährigen aus Dresden sogar über 2,3 Promille. Insbesondere die junge Frau hielt die Beamten ordentlich auf Trab.

Erst flüchtet sie, dann tritt und beißt sie

Der Grund des Streits ist der Polizei nicht bekannt. Die Beamten übergaben den körperlich unverletzten Marburger nach den notwendigen Maßnahmen in ärztliche Obhut.

Seine 17-jährige Kontrahentin flüchtete zunächst, als ein Rettungswagen eintraf. Sie stürzte dabei und zog sich eine blutende Wunde an der Stirn zu. Der Rettungswagen versorgte vor Ort die beim Sturz erlittene Kopfwunde.

Als die Polizei sie festnahm, trat sie nach den Beamten und verletzte einen am Knie. "Auf noch ungeklärte Weise gelang es der Frau, sich während des späteren Transports zur Polizeidienststelle aus der angelegten Fesselung zu befreien", teilte Polizeisprecher Martin Ahlich am Freitagmittag mit. Sie griff erneut an und biss dabei einen Beamten so, dass an dessen Hand trotz des getragenen Handschuhs Bisswunden entstanden.

Auf der Dienststelle kollabierte die Frau dann zunächst. Damit der herbeigerufene Notarzt die Frau versorgen konnte, musste vier Beamte sie festhalten. Letztendlich brachte ein Rettungswagen sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Der Abend endete neben den Krankenhausaufenthalten und veranlassten Blutproben noch mit Strafanzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung und für die 17-Jährige zusätzlich mit Strafanzeigen wegen mehrfachen Widerstands und mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, weil sie auch noch ein Butterflymesser in der Hosentasche hatte.