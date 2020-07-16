Donnerstag,
16.07.2020 - 10:45
1 min
20 Reifen in der Natur bei Niederweimar entsorgt
Das Ordnungsamt der Gemeinde Weimar sucht nach einem Umweltfrevler: 20 Reifen wurden einfach in der Natur entsorgt ...
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