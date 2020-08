28 Corona-Fälle in Flüchtlingsunterkunft in Neustadt

Die Corona-Tests in der Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt sind abgeschlossen. Das Ergebnis: insgesamt 28 positive Fälle. Symbolfoto: dpa

Marburg-Biedenkopf (red). Die Corona-Tests in der Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt sind abgeschlossen. Das Ergebnis: insgesamt 28 positive Fälle.

Nach ersten positiven Corona-Fällen sind in den vergangenen Tagen alle Bewohner sowie Mitarbeitende in der Erstaufnahmeeinrichtung getestet worden.

Betroffene zeigen leichte Krankheitssymptome

Nach dem Vorliegen der Testergebnisse sind 24 Mitarbeiter externer Dienstleistungsunternehmen positiv getestet worden, davon 22 des Sicherheitsdienstes und zwei Personen eines medizinischen Unternehmens. Außerdem wurden vier Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet.

Von diesen insgesamt 28 positiv getesteten Personen fallen zwölf in die Zuständigkeit des Gesundheitsamtes Marburg-Biedenkopf. Die anderen Fälle werden von den Gesundheitsämtern anderer Kreise betreut.

Die betroffenen Personen, die in der Einrichtung wohnen, zeigen lediglich leichte Symptome, teilte die Pressestelle des Kreises mit. Zusammen mit ihren Kontaktpersonen befinden sie sich in Isolation in einem gesonderten Gebäudekomplex der Erstaufnahmeeinrichtung.

Sie dürfen den Bereich der ehemaligen Kaserne bis zur Genesung nicht verlassen. Die positiv getesteten Mitarbeiter der Dienstleister befinden sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häuslicher Isolierung.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in der Zuständigkeit des Gesundheitsamtes Marburg-Biedenkopf beläuft sich derzeit auf 269. Darin enthalten sind die aktiven Fälle (28), die das Gesundheitsamt betreut, die bereits wieder Genesenen (237) sowie die Todesfälle (4).